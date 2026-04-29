大安森林公園螢火蟲季 倒數計時

夜幕低垂，大安森林公園池畔悄然亮起點點微光，螢火蟲在林間翩然飛舞，交織出春季限定的夢幻景致。這場專屬於城市夜晚的自然盛宴已進入倒數階段，尚未親眼見證的民眾，不妨把握最後時機，走進夜色中的公園，與微光相遇，感受轉瞬即逝的生態之美。

公園處表示，今年螢火蟲季活動將於5月3日正式落幕，想捕捉最佳賞螢時刻的市民，建議儘早安排前往，以免錯過一年一度的生態盛會。特別感謝大安森林公園之友基金會多年深耕棲地營造與維護，讓公園從都市綠地蛻變為兼具生態與休憩的重要場域。市府各局處每年亦持續規劃導覽解說與體驗活動，讓民眾在參與中深化對自然保育的理解，推動環境教育向下扎根。

公園處青年公園管理所補充，在市府與基金會及志工夥伴長年合作下，對棲地條件要求極高的螢火蟲，已能在市中心穩定棲息，讓市民無須遠行，即可近距離觀察自然奇景。今年活動反應熱烈，以4月2 6日為例，大安森林公園單日晚間即吸引逾4,000人到訪，在夜色中共享生態律動的感動時刻。活動期間，每天晚上18時~18時3 0分於杜鵑花心心對面的4號涼亭集合，志工夥伴將進行動線引導、解說服務與生態觀察紀錄，讓民眾在兼顧安全與保育的前提下，安心體驗夜間生態之美。

此外，榮星花園公園於賞螢季期間亦推出假日導覽活動，提供市民更多親近螢火蟲的機會，歡迎民眾就近參與，一同感受城市中的自然驚喜。

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