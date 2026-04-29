漫步古道賞「五月雪」 2026石碇桐花祭繽紛登場

隨著四月春意盎然，全台引頸期盼的「2026石碇桐花祭」正式拉開序幕！石碇山城已換上雪白新裝，邀請民眾漫步古道欣賞「五月雪」美景。今年活動亮點除了豐富的在地文化體驗，更全面結合數位科技，推出「新北幣（NewTaiPAY）」加碼優惠，讓遊客漫步山城的同時，也能享受智慧生活的便利與好康。

為提升民眾消費體驗，今年石碇桐花祭特別與新北市政府資訊中心合作，活動期間有參加新北幣的合作攤商可使用「新北幣」進行消費。無論是石碇著名的手工麵線、在地茶葉點心還是精緻文創小物，只要一支手機在手，即可輕鬆感應支付，免去攜帶現金找零的負擔。

石碇區公所王思凱區長表示，今年透過「我的新北市 APP」發放新北幣優惠券，不僅是推動數位轉型，更希望藉此帶動石碇觀光產業的復甦。民眾在欣賞桐花美景之餘，能更深度地與在地店家互動，體驗石碇獨特的食衣住行育樂。

誠摯邀請全台民眾在花季期間來到石碇，感受「雪白桐花、清幽古道、智慧消費」的三重魅力。

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