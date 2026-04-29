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淡江大橋「路燈狂晃」超危險？ 內行曝振動關鍵：橋面靜止才可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
針對路燈狂搖引發的安全疑慮，施工團隊人員澄清，這是因燈柱長度、角度不同，在特定風力下產生的正常「共振」現象，且已通過振動監測。聯合報系資料照
針對路燈狂搖引發的安全疑慮，施工團隊人員澄清，這是因燈柱長度、角度不同，在特定風力下產生的正常「共振」現象，且已通過振動監測。聯合報系資料照

新北市地標工程淡江大橋」預計將於今年5月12日正式通車，不過近日卻因為一根「特別嗨」的景觀燈柱在社群平台上引發熱議。橋面上其中一根路燈在沒有明顯外力的情況下，持續且劇烈地左右狂晃。驚悚畫面也釣出自稱施工團隊的人員出面解密背後的物理真相。

一名網友在Threads上發布影片，不解地發問：「為何淡江大橋這根路燈一直搖，而且就他一個人在搖？也沒外力啊！」幽默的網友紛紛回應：「這路燈是E人（外向者）吧，比較熱情」、「音浪太強，不晃會被撞到地上」、「根本孤獨搖滾」、「他要起乩了，快去擺神桌等出牌」。

不過，也有不少民眾表達對工程品質的擔憂。有人貼出路燈底座的照片，質疑是否為螺絲未鎖緊所致；更有網友擔心這是不是「豆腐渣工程」，害怕颱風一來燈柱就會被吹斷，呼籲相關單位應在通車前盡速檢修，安全至上。

面對諸多安全疑慮，一名自稱是「淡江大橋施工團隊」的網友出面給出專業解答。他解釋，淡江大橋上的景觀燈柱在設計時，每一根的角度與長度都不一樣。當風力吹過，恰巧與特定長度及角度的燈柱產生「共振」時，就會出現這種些許搖晃的現象。該名人員強調，目前工程團隊已依照原設計規劃，完成了振動監測，確認這屬於「正常的振動現象」。

事實上，從工程力學的角度來看，橋梁、高架道路及其附屬設施（如路燈、號誌牌）在設計時，本來就會預留一定的動態變形空間。有內行網友就指出：「橋會動，你才要安心走！當橋完全靜止不動時，反而無法釋放應力。」

適度的搖晃能有效吸收並釋放風力或車輛經過時的能量，避免結構因過於剛硬而斷裂。只要振幅維持在原廠設計的安全標準內，就不會影響整體結構安全。不過民眾未來若在通行時，發現晃動幅度異常誇張，或伴隨底座零件鬆脫、發出異常金屬摩擦音等情況，仍應提高警覺並通報相關單位處理。

淡江大橋 地震 工程

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