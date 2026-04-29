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防汛期將至 新北推堤外停車簡訊提醒 籲車主及早登錄

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市高灘處表示，「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛。圖／新北市高灘處提供

每年5月1日至11月30日為防汛期，新北市高灘處提醒，颱風與豪雨來臨時，河濱停車場易受水位影響，市府已提供「堤外停車場防汛簡訊服務」，協助車主即時掌握撤離時機，呼籲民眾提早登錄，避免車輛遭拖吊或受損。

高灘處表示，當颱風或超大豪雨來襲，市府於橫移門（水門）啟動「只出不進」管制4小時後，若車輛仍停放於河濱公園委外停車場，將開始執行拖吊作業。由於汛期水位變化迅速，留給車主移車的時間有限，因此透過簡訊即時通知，提醒民眾儘速將車輛移至市區安全地點，降低損失風險。

高灘處長黃裕斌指出，5月至11月為台灣梅雨與颱風旺季，降雨量大且集中，河川行水區風險高，民眾除避免逗留外，也應留意市府可能隨時啟動河濱公園停車場「只出不進」及關閉越堤道等管制措施。他強調，提前登錄簡訊服務，有助於第一時間接收防汛資訊，「多一分準備，就多一分保障」。

高灘處補充，簡訊服務採免費登錄，相關資料僅保存1年，每年1月1日更新，僅供防汛期間緊急聯繫與訊息發布使用，並已做好個資保護機制，請民眾安心填寫。市府也呼籲有停放河濱車輛需求的市民，務必把握汛期前完成登錄，以確保自身財產安全。

新北市高灘處呼籲民眾多加利用登錄防汛通知簡訊。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處呼籲民眾多加利用登錄防汛通知簡訊。圖／新北市高灘處提供

新北市高灘處表示，機車若未依規定撤離，亦將強制拖吊。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，機車若未依規定撤離，亦將強制拖吊。圖／新北市高灘處提供

停車場 新北

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