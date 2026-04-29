6至7樓公安申報不合格 北市府：罰鍰由整棟分擔

台北市建管處要求6至7樓需公安申報，釀民怨。建管處今天表示，目前仍採輔導為主，但建物若檢查不合格未依限期改善或申報而被裁罰，罰鍰由整棟建物所有權人按比例分擔。

台北市建築管理工程處為配合中央政策，要求北市6至7樓建物應辦理公共安全檢查申報，檢查項目包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備、緊急供電系統。因部分華廈須拆除原本鐵門等狀況，引發民眾抱怨。

建管處新聞資料提到，為減輕民眾申報程序，市府在4月22日維護公共安全督導會報決議，公安申報及輔導成立管理委員會的業務脫鉤處理。

建管處表示，此舉可優先確保建物逃生避難安全，不因社區未成立管委會而延誤申報進度。若社區未成立管委會，只要熱心住戶願擔任代表人代辦申報手續，市府將提供行政協助，確保建物公安檢查順利完成。

不過，有市民對擔任社區代表人的法律責任有疑慮，建管處說，擔任代表人僅代表住戶辦理行政申報程序，不等同於須承擔整棟建物的所有法律責任與義務。

建管處表示，若建物公安申報且經檢查不合格，未依限期改善或未依限期申報而衍生裁罰，依法規，罰鍰應由整棟建物的所有權人按比例分擔，非由代表人承擔。

在執行部分，建管處表示，目前對北市6至7樓住宅的公安申報仍採輔導為主，將持續以提醒代替裁罰，讓民眾有充裕時間改善建物設施及申報。

為減輕住戶經濟壓力，市府已編列多項補助經費，如未成立管理會的6至7樓住宅，若首次成立管委會報備，可獲新台幣6萬元補助；已成立管委會的公安申報費及共用部分修繕費也能申請補助，首次報備管委會最高補助上限為138萬元。

建管處統計至4月29日，北市領有使照的6至7樓住宅共7657件；有管委會2520件，已申報公安檢查為1380件、未申報1140；無管委會5137件，已申報918件、未申報4219件。