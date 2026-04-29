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最在意的公廁重點竟是這…新北環保局邀民眾擔任公廁神評手

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
環保局蒐集民意發現，民眾最在意的前三大重點包括「備品補充」、「環境清潔」及「設施維護」。圖／新北環保局提供
環保局蒐集民意發現，民眾最在意的前三大重點包括「備品補充」、「環境清潔」及「設施維護」。圖／新北環保局提供

新北市目前列管超過6000座公廁，為讓每一間公廁都更貼近使用者需求，新北市環保局邀請全民一起當「公廁神評手」，自今年5月1日至5月31日推出「公廁神評手 全民評鑑大挑戰」抽獎活動，民眾如廁後只要掃描公廁入口「公廁意見通報」QR Code，動動手指進行星等評分，就有機會把AirPods第4代、郵政禮券等好禮帶回家。

環保局說明，公廁雖然只是市容環境的一角，卻是市民與旅客每天都會使用到的重要公共空間。新北市目前列管超過6000座公廁，透過分級列管、定期巡檢、公廁健檢及公廁金質獎評選等機制持續精進，並以「不髒、不濕、不臭」為核心目標。民眾的每一次評分能提供管理單位掌握現況、即時改善的關鍵指標，助於打造更優質、舒適的如廁環境。

活動期間只要實際使用公廁後完成評分與回饋，就能獲得抽獎機會，每天最多可評鑑3座不同公廁(累積3次抽獎機會)，每支手機號碼限得獎1次，邀請市民朋友如廁後多花10秒鐘掃碼評分，不只改善環境，中獎機率還能再提升！更多活動資訊歡迎至「新北i環保」Facebook粉絲專頁查詢。

環保局指出，回顧去年度統計，共收到9924件民眾回饋，整體滿意度表現亮眼，有93.6%以上都肯定清潔人員辛勤維護。然而，民眾最在意的前三大重點包括「備品補充」、「環境清潔」及「設施維護」，如衛生紙或洗手乳補給不及、異味、垃圾滿溢或設備故障等情形，都是後續優先改善重點。

環保局呼籲，公廁環境需要管理單位與使用者共同用心維護，養成良好如廁禮儀，記得「敲門再進、姿勢正確、使用後整理、確實洗手」4大口訣，並落實蹲坐在便器正確位置對準使用，自己弄髒自己清等好習慣，就能為下一位使用者保留一個乾淨、舒適的空間，讓每一次如廁，都是對他人的一份貼心與尊重。

環保局蒐集民意發現，民眾最在意的前三大重點包括「備品補充」、「環境清潔」及「設施維護」。圖／新北環保局提供
環保局蒐集民意發現，民眾最在意的前三大重點包括「備品補充」、「環境清潔」及「設施維護」。圖／新北環保局提供

健檢 環保局 新北市環保局

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