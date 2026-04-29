淡江大橋景觀燈柱晃動引憂心 工程人員給出答案

淡江大橋即將在5月12日通車，近期開放幾波上橋路跑自行車、健行、踩街等活動，讓民眾更親近這座寫下歷史紀錄的全世界最長單塔不對稱斜張橋。

有民眾在社群反映，有一根景觀燈柱晃動劇烈，擔心有安全疑慮。公路局北區新建工程分局第三工務段長鄭閔中說明，淡江大橋有126根景觀燈柱，每根景觀燈柱角度及長度都不一樣，當景觀燈柱與風力共振時會有些許搖晃，依照原設計規畫，已經完成振動監測，屬於正常振動現象。

淡江大橋景觀燈柱為全台首創的特殊設計，安裝126支，位於主橋兩側，靈感來自雲門舞集的翩翩舞姿。燈柱採不規則斜立與彎折設計，營造出隨風律動的節奏感，與斜張鋼索相呼應，打造「光影舞者」的夜間景觀，具有提升行車安全、美化橋梁等功能。

除燈柱很獨特，大橋的結構、設計及細節藏有許多學問。淡江大橋被視為近年台灣指標性重大公共工程，締造許多第一紀錄，公路局北區公路新建工程分局分局長陳永傑說，淡江大橋是全台首座設置HFR的新建橋梁，就像是大橋「心臟」，能抵禦7級地震，扮演北海岸交通生命線，還有一套能使用120年的重裝鎧甲，助百年地標傲視全球。

談起淡江大橋工程幕後與細節，陳永傑直言「這座橋興建過程走高規格路線」，外觀上這座橋像是守護淡水夕照的靜謐舞者，「不只是美，更是精準的極致」，建造過程像在雕塑精品， 一吋一吋慢慢打造，有運用3D雷射掃描技術，傳統測量無法處理如此複雜曲面，工程團隊導入先進掃描技術，在半小時內就能抓取2500萬個點雲資料，確保施工誤差在公釐之間。

為強化抗震能力，淡江大橋在設計階段蒐集方圓50公里歷年的地震及斷層資料，進行客製化地震危害度分析，且提高耐震性能目標，除了能抵抗7級地震，在2500年回歸期的強震作用下，還要能維持橋梁通行，作為北海岸交通生命線。

淡江大橋還使用HFR液壓黏滯阻尼器，是台灣首座在新建橋梁設置的HFR系統。陳永傑說，HFR液壓黏滯阻尼器平時呈現鋼棒狀態，維持橋面穩定，承受7級強震時，會自動打開閥門吸收能量，可抵抗5250噸的地震力，且在地震後讓橋體自動復位。

淡江大橋是百年工程，如何經久耐用，陳永傑說，一般橋梁使用年限為50年，淡江大橋位於極嚴重的鹽害區，在設計階段即參考國際大跨距斜張橋案例，將使用年限提高至120年，與國際標準接軌。

淡江大橋景觀燈柱別具特色，全橋126支燈柱順應斜張鋼索角度精準配置。除基礎照明外，夜間可呈現淡江大橋層次感，顯著提升橋面行車辨識度。記者王慧瑛／攝影