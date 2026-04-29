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蔣萬安「無菸示範里」吳欣岱曝2困難：最有機會成功在文山區這一里

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進港湖議員參選人蘇嘉全吳欣岱昨天到文山區華興里，和 里長陳峙穎討論無菸政策實際落實有哪些阻力？圖／引用自吳欣岱臉書
台灣基進港湖議員參選人蘇嘉全吳欣岱昨天到文山區華興里，和 里長陳峙穎討論無菸政策實際落實有哪些阻力？圖／引用自吳欣岱臉書

台北市長蔣萬安落實「無菸城市」，規畫要在北市每一區推動「無菸示範里」，台灣基進港湖議員參選人吳欣岱說，目前市府規畫，是一個行政區先以一個「無菸里」作為示範，然而，即使是被選上的示範里，推動起來仍然困難重重。

吳欣岱昨天到文山區華興里，和 里長陳峙穎討論無菸政策實際落實有哪些阻力？她點出兩大困難，主要原因在於市政府並未規畫專案經費推動，而是從各行政區的常規預算東拼西湊，試圖滿足政策需求；再加上吸菸區後續的維護責任、土地使用規範，到底應由地方機構負責，還是市政府提供協助，這些都沒有明確的制度與準則。

吳說，在這樣的情況下，即使是有心推動的里長，也往往需要付出很高的溝通成本，但成果仍然有限。陳里長已經算是非常努力了，甚至有能力和世新大學協商，取得校方維護的承諾。也因此，這一處示範性的負壓吸菸室，她認為是目前台北市最有機會成功的案例之一。

但陳峙穎也提到，像大學這樣的組織，其實還是需要市府層級出面協調，才有辦法整合資源。若在沒有明確規範與權責分工的情況下，就交由單一里長去推動與規劃，效果終究有限。

吳欣岱也問蔣市府，一個負壓吸菸室動輒百萬起跳，如果市政府沒有編列經費，難道是期待市長登高一呼，吸菸區就會自己從馬路上生出來嗎？這個議題吃力不討好，藍白政治人物享受完政策紅利後，也鮮少有人持續追蹤執行進度。但她還是要說，我真心認為「無菸城市」很重要，不論是從公共健康、都市治理，還是環境品質的角度來看，台北都值得一個可以自由呼吸乾淨空氣的環境。

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