人行道透水鋪面 專家：須考量整體排水、耐壓

新北市推動海綿城市理念，近年在人行道與道路工程導入紙模透水工法，兼顧排水與景觀設計。專家指出，透水鋪面具有降溫等附加效果，但仍需與整體排水搭配運作，也需考驗耐壓問題。

新北市養工處長鄭立輝說，紙模透水工法是一種結合結構強度與景觀美學的地坪技術，於透水混凝土初凝階段鋪設具紋路的防水紙模，經著色與硬化後撕除，使表面呈現仿磚或仿石立體效果。

鄭立輝指出，該工法具備透水性能，可有效排除積水並緩解都市熱島效應，且採一體成型設計，相較傳統地磚，可避免鬆動、翹起及縫隙長雜草等問題，有助提升人行環境品質。

他說明，中和區景安路（景新路至復興路）景安站周邊人行道改善工程總經費約四三一○萬元，已於一一四年九月十日開工，預計一一五年七月十八日完工；全案人行道改善長度約八四○公尺，其中採用紙模透水工法路段約七十公尺，面積約一七七平方公尺。

針對透水鋪面整體防洪效益，台大水工試驗所資深研究員李鴻源說，透水鋪面與儲水型道路主要針對小雨與中雨發揮作用，「它只是輔助」，降雨量過大、儲水空間飽和後，無法再發揮功能。

李鴻源強調，「不是做了就不會淹水」，仍須與整體排水設施搭配運作；不過透水鋪面確實具有降溫等附加效果，整體而言仍值得推廣。

李鴻源指出，相關工法在都市推動並無太大限制，但需考量耐壓問題，「要看車子壓過去會不會壞掉」，是實務上重要關鍵。專家也提醒，面對極端降雨，仍須以整體治水策略為核心，才能有效降低淹水風險。