新北科技防汛 導入AI監測、XR操控技術

汛期將至，新北市府昨在新莊塔寮坑抽水站辦防汛演習。市長侯友宜說，新北防汛從過去被動應變轉為主動預警，透過ＡＩ與低空雷達等科技導入，提前約二小時掌握雨勢並啟動應變，將災害降到最低。

新北地形涵蓋山海，河川與溪流分布複雜，防汛難度高，侯友宜說，他上任後要求強化排水系統與易淹水熱點整治，導入科技提升預警能力，過去救災強調分秒必爭，如今是秒秒必爭，預警愈快，民眾準備時間愈多，災害損失能降到最低。

地面工程方面，新北推透水保水、預抽機制及滯洪池建設，成立「偵水志工」協助通報與巡查，地下系統透過下水道監測網全面掌握水情，大幅降低積淹水隱憂，侯直言「幾乎已聽不到民眾抱怨淹水問題」。

水利局長宋德仁說明，智慧防汛平台優化，全市建置十二處ＡＩ雨絲辨識系統，結合自建雨量站與ＣＣＴＶ影像進行深度學習，可進一步判讀降雨量；整合氣象署雷達回波資料，以每二分鐘更新的高頻監測掌握雨勢變化，較傳統系統提前八分鐘預判強降雨趨勢。

新北首度導入ＸＲ（延展實境）遠端操控技術，透過虛擬操作、實體運作模式，人員不必進抽水站，即可完成設備控制，提升操作效率，也降低第一線在風雨中作業風險。