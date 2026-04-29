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友善懷孕 北市府居家辦公每周最多4天

聯合報／ 記者楊正海林麗玉／台北報導

北市男、女警比例為六比一，中正一警分局警務員陳芊雯日前分娩過世引發各界重視，市警局昨指出，懷孕期間可調到鄰近眷居地的單位工作；北市人事處也指出，為保障懷孕員工健康，早已推動居家辦公作業規範，每周至多四日，也建議警察等特殊勤務的機關參考規範。

陳女誕下的女嬰因腦部缺氧，仍在治療中，議員許淑華等人昨在警政衛生委員會中關心，警局長林炎田指出，經家屬同意，會同法醫解剖釐清死因，一定要給家屬真相。

北市懷孕女警共廿二人，許淑華說，警局在懷孕初期到後期是否有照顧的配套措施？是否有女警在懷孕七、八個月還在執外勤務？議員張文潔也說，應要多體諒關心，不要把任何壓力加諸在懷孕同仁身上。

林炎田指出，如果遇到女警懷孕，可以調回家就近工作，例如原來在北部服務，她娘家在南部，可以暫時回南部單位待產。

警局表示，依警政署規定，懷孕女警如果在外勤，向主管反映，可以免配槍，也可以暫時改派內勤勤務，在派出所擔任靜態或文書處理工作；通常懷孕初期就可以申請就近回家工作，市警局會轉告警政署，會就近調動到她的眷居地，方便她的家人照顧。

另外，北市府推動居家辦公作業規範，懷孕未滿廿八周每周可居家辦公兩日、未滿卅五周三日和卅六周起至分娩後兩個月內每周至多四日。

北市人事處副處長黃弘君表示，因應少子化推動友善孕產政策是二○二二年一月開始訂定，二○二二至二○二三年，兩年有七十九人申請；二○二四年有三十二人；去年有二十三人申請，懷孕同仁反應都很好。

黃表示，北市府超前友善育兒，包括公務員、職工等都可以申請，但如果勤務特殊如警察局同仁，也會建議機關參考這個規範，訂定合理的居家辦公天數，可由警察機關彈性調整。

過世 北市 許淑華 懷孕

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