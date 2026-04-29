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北市育兒減工時 已313企業、逾500人申請

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市府友善育兒，推出「育兒減工時」計畫，已逾三百家企業申請。本報資料照片
北市府友善育兒，推出「育兒減工時」計畫，已逾三百家企業申請。本報資料照片

北市勞動局今年試辦「育兒減工時」計畫，已有三一三家企業、總計五二三人申請，申請若全數通過預算約需七百萬元，最新包括統一企業、匯豐汽車等也來申請，明年會再編列預算，並針對今年試辦成效研擬適度放寬規定，讓更多勞工受惠。

勞動局昨赴議會工作報告，藍綠議員關注育兒減工時試辦計畫，議員秦慧珠問申請狀況，勞動局長王秋冬表示，申請家數持續增加中，會申請到六月卅日，執行到十二月底，市長蔣萬安相當支持該政策，如需增加，會動用二備金支持，讓想要申請的勞工都可以申請。

議員陳賢蔚提到，如果是要讓所有勞工適用應該預算需要十幾、二十億元，但這麼好的政策為什麼僅不到一千萬元來申請？會不會有小企業員工僅兩、三人的，被雇主剝削、還拿不到政府補助？

王秋冬表示，本試辦是鼓勵性質，也屬於勞動政策，如齊頭式就是社福政策，這個「減時不減薪」是友善育兒的諸多項目之一，至於來申請的三百多家企業，幾乎涵蓋各行業，最多是批發零售業、其次專業科學技術服務，第三名是製造業，規模以六至五十人公司最多，有一八二家；其次是一至五人的小公司。

議員簡舒培質疑，如果家長申請減工時卻沒有親自接送小孩，會不會被取消補助？勞動局將計畫內容寫這麼死，「會為難自己，也會為難勞工。」

王秋冬表示，如果沒有親自接送，就會取消補助，企業端會去檢視；第一年試辦後，也會針對相關條件調整放寬，希望更多企業跟進。原本的鼓勵企業設哺集乳室、育兒設施補助也不會減少，只會持續投入更多育兒預算，不會用一個政策去排擠另一個政策。

北市 育兒 秦慧珠 蔣萬安

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