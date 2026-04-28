台北民眾怨家人睡覺遭鼠咬 北市環保局：加強清消老鼠死亡比率增

台北市政府環境保護局長徐世勲今天表示，經加強投藥清潔消毒，成效反映在民眾通報內容中，老鼠死亡通報比例提升1.8倍，顯示防治有階段性成效。

近日有網友透過社群網站Threads指住台北中山區的家人睡覺時遭鼠咬，質疑台北市長蔣萬安何時要處理老鼠問題。

環保局告訴中央社記者，持續統計分析市民通報案件、鼠藥申請數量，3月接獲通報90件，對比2月258件，下降約7成。

至於市民反映馬路上看到遭輾斃老鼠變多，是否建案拆房、挖地基同時抽水工程擾動地質，導致老鼠竄出。

環保局說，施工中震動確實可能造成鼠類竄出，台北市副市長李泰興17日在「落實常態鼠疫防治機制會議」，請建築管理工程處、各機關執行建築工程案時，應做好適當防鼠措施，避免工程施作危害環境。

環保局表示，會議持續要求市府各單位平時應依權責落實鼠類防治計畫，積極處理、加強稽查，每2週回報執行成果供環保局彙辦。

近日台北老鼠情況引發關注，包括台北市立動物園兩棲爬蟲動物館射紋陸龜展場有老鼠跑入，衛生福利部疾病管制署1月也公布國內今年首例染漢他病毒死亡案例，為台北70多歲具慢性病史男性，發病約8天過世，住家附近捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒抗體。

漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷就有感染風險。