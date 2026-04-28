快訊

新北女高中生遭尾隨嚇壞 外婆護孫竟遭毆「肝臟破裂」警速逮嫌犯

美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

傳OpenAI「未達銷售目標」掀疑慮 台指期夜盤上半場走跌逾300點

聽新聞
0:00 / 0:00

台北民眾怨家人睡覺遭鼠咬 北市環保局：加強清消老鼠死亡比率增

中央社／ 台北28日電

台北市政府環境保護局長徐世勲今天表示，經加強投藥清潔消毒，成效反映在民眾通報內容中，老鼠死亡通報比例提升1.8倍，顯示防治有階段性成效。

近日有網友透過社群網站Threads指住台北中山區的家人睡覺時遭鼠咬，質疑台北市長蔣萬安何時要處理老鼠問題。

環保局告訴中央社記者，持續統計分析市民通報案件、鼠藥申請數量，3月接獲通報90件，對比2月258件，下降約7成。

至於市民反映馬路上看到遭輾斃老鼠變多，是否建案拆房、挖地基同時抽水工程擾動地質，導致老鼠竄出。

環保局說，施工中震動確實可能造成鼠類竄出，台北市副市長李泰興17日在「落實常態鼠疫防治機制會議」，請建築管理工程處、各機關執行建築工程案時，應做好適當防鼠措施，避免工程施作危害環境。

環保局表示，會議持續要求市府各單位平時應依權責落實鼠類防治計畫，積極處理、加強稽查，每2週回報執行成果供環保局彙辦。

近日台北老鼠情況引發關注，包括台北市立動物園兩棲爬蟲動物館射紋陸龜展場有老鼠跑入，衛生福利部疾病管制署1月也公布國內今年首例染漢他病毒死亡案例，為台北70多歲具慢性病史男性，發病約8天過世，住家附近捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒抗體。

漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷就有感染風險。

台北 中央社 老鼠

延伸閱讀

北市動物園烏龜展場驚見老鼠出沒 園方認：鼠患根除有難度

民眾天橋掛台北老鼠園標語遭查 警：依法執行

南港高中傳水痘群聚！網質疑防疫假、停課全沒有 北市府給答案

春末夏初蛇類目擊案例多 專家：應理解為環境健康的指標

相關新聞

忠孝橋引橋拆除變更工法「3億元切割變3千萬元破碎工法」 北市：優於原規劃

民進黨籍台北市議員中正萬華參選人馬郁雯今天質疑，忠孝橋引橋拆除作業變更工法涉嫌圖利。新工處說，政府採購法允許廠商提替代工...

住宅公安未申報或未依限改善之責 北市建管處：全體所有權人共擔裁罰

臺北市建築管理工程處表示，為提升本市居住環境之建築物公共安全並減輕民眾申報程序，市府於近期維護公共安全督導會報中明確決議，將「公安申報」與「輔導成立管理委員會」兩項業務脫鉤處理。建管處說明，此舉旨在優

救少子化！北市公務員懷孕可申請居家辦公 最多每周4天在家

北市府為保障懷孕員工健康，早已推動居家辦公作業規範。懷孕未滿二十八周每周可居家辦公兩日；未滿三十五周三日；三十六周起至分娩後兩個月內每周至多四日。北市人事處副處長黃弘君表示，推動以來女性懷孕同仁反應都

新北推透水道路拚海綿城市 專家：輔助性用途值得推廣

新北市推動海綿城市理念，近年在人行道與道路工程導入紙模透水工法，兼顧排水與景觀設計。專家指出，相關設施主要仍屬輔助性措施，面對強降雨仍需仰賴整體排水系統。

新北21處社區營養推廣中心 提供民眾健康諮詢

新北市自107年推動社區營養服務，已逐步佈建21處營養推廣中心及聘有專任營養師，數量全台最多，衛生局表示，透過營養師駐點與巡迴，全市29區皆有提供營養服務，讓市民都能獲得專業且可近的營養支持。

北市育兒減工時已逾300企業包括7-11等申請 明年擬再放寬規定

北市勞動局今年試辦「育兒減工時」計畫，截至昨天，已313家企業、總計523人申請，申請若全數通過預算約需700萬元，最新包括統一企業7-11、匯豐汽車等也來申請，明年度會再編列預算，並針對今年試辦成效

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。