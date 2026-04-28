新北導入搜救犬AI追蹤器 提升災區黃金救援效率

新北消防今天表示，將搜救犬配戴定位裝置與路徑追蹤技術透過AI邊緣運算，將可精確掌握搜救犬在複雜災區的搜索軌跡，大幅提升人、犬安全，快速決策把握救援時間。

新北市消防局長陳崇岳今天下午接受中央社記者電訪表示，特種搜救研討會27日在緊急應變指揮學院（ERCA）舉辦，匯集全國搜救專家探討先進科技跨域導入防災與特搜任務。

陳崇岳指出，研討會分享定位裝置與路徑追蹤技術，透過衛星定位儀器與長距離低功耗通訊技術，打造專為搜救犬設計的追蹤裝置。

這項搜救犬追蹤器，即使在環境惡劣或信號微弱時，也可精確掌握搜救犬的搜索軌跡，讓搜救地圖更精準，更讓搜救的人員與犬隻更安全、更有效率。

這項智慧型搜救犬支援平台系統，將可改善地形阻礙、訊號回傳延遲、決策延後、緊急狀況回報延遲、搜救地圖與現況不符等挑戰；透過定位追蹤與即時座標，以人工智慧（AI）邊緣運算，讓現場指揮官現場即時掌握搜救災區現況，可以當機立斷爭取黃金救援時間。

新北特搜大隊大隊長莊渝淵接受中央社記者訪問表示，在專業實務經驗方面，急診醫師陳玉龍分享解析花蓮堰塞湖案件中，土石流與水患災害傷患的特色，以及面對急救、慢性病傷患的整合，與在地後勤醫療處置的支援和協調經驗。

陳崇岳表示，研討會不僅精進特搜隊的救援能量，更與全國各單位深度交流技術與分享經驗，也透過科技的協助讓救災系統更嚴密、更智慧，於災區保障搜救人員與搜救犬的安全，及時搶救生還者，災難醫療救護隊（DMAT）也可迅速進入災區減輕當地醫療負荷。