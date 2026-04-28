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比照新竹？民代要求補助青年訂閱AI工具 新北：目前沒規劃

中央社／ 新北28日電

新北國民黨議員陳偉杰今天要求市府，比照新竹市補助青年訂閱AI工具。青年局長邱兆梅表示，目前沒規劃但願進行預算試算。採取免費線上課程及工具，才能幫助更大量的人。

新北市議會進行業務質詢，陳偉杰質詢要求新北市府比照新竹市補助青年訂閱AI工具的政策。邱兆梅答說，青年局目前並未規劃。

根據新竹市勞青處推出的「AI領航青年數位工具補助計畫」，可提供青年訂閱AI影音創作與數位工具，每人每年最高補助新台幣3000元，低收或中低收入戶青年最高補助6000元。

邱兆梅答詢表示，人工智慧（AI）時代來臨，青年局已提供青年線上免費課程及證照補助，但在AI工具的訂閱費，目前沒規劃；目前青年局教導年輕人使用的AI工具，基本上可免費取得，雖然使用上有額度限度，但已足夠用在一般文書及工作上的使用。

陳偉杰說，新北市應參考鄰近縣市優點，在協助青年創業上，不僅要「給魚竿」開設課程，更要提供「魚餌」補助訂閱費，並建立整合式的創業輔導機制，才能確保新北青年不因經濟門檻而在數位轉型中掉隊。

邱兆梅表示，1人補助2000元到3000元，甚至6000元，依現有預算規模來看，可能幫不了多少人，因此，青年局才會採免費課程及工具等方式，來幫助更大量的人。但她仍承諾，將會在1個月內就相關預算的規模進行預算試算。

國民黨 新北 青年 陳偉杰 新竹

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