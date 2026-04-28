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汐止區智慧里香草園區有名氣 佛光會參訪驚艷

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
佛光會參訪水尾灣步道，感受里長與志工的用心經營。圖／觀天下有線電視提供
佛光會參訪水尾灣步道，感受里長與志工的用心經營。圖／觀天下有線電視提供

汐止區基隆河畔的水尾灣步道，這十幾年來在里辦公處的經營之下生態環境很好，尤其是香草園區，這次也吸引了佛光會一行人來參訪，當天智慧里長黃智明親自導覽，帶著訪客深入走訪水尾灣美景，而到了香草園區，則是有志工協助解說，訪客也摘香草品嚐味道，特別的體驗，直說收獲好多。

一行人下了火車，往水尾灣步道方向前進，沿途就由里長黃智明親自導覽，帶著訪客深入走訪水尾灣美景，從軟枝黃蟬、櫻花，再到這棵澳洲茶樹，特別介紹上頭開著白色的花，讓大家驚呼連連，直說真的沒看過，長知識了，汐止區基隆河畔的水尾灣步道，這十幾年來在里辦公處的經營下，生態環境很好，所以這次佛光會一行人來參訪，進行香草園區之旅，這一站到了入口處，志工們早就準備好香草茶熱情招待，芳香萬壽菊茶，入口清香又清甜，還有桌上則是擺放了各式各樣的香草植物，也讓他們好有興趣。

有茶樹、左手香、迷迭香等等，接著實際進到當天的重點，香草園區，由水尾灣志工進行導覽，入門處是五種薄荷，從瑞士薄荷、胡椒薄荷到常見的綠薄荷等等，當場也摘葉子品嚐看看有何不同，還有薰衣草、艾草、甜菊等等，都摘來吃，佛光會一行人笑說，今天吃了好多草，也開了眼界。

智慧里長黃智明提到，佛光山由會長帶領幹部來參觀，因為之前都有互動，知道智慧里最推崇的就是香草文化，慕名而來，今天帶著他們參觀了水尾灣以及賞花巷，相約下次再帶師兄師姊來觀摩參觀，一個里的香草文化或是綠美化，都是結合大家的力量，包括志工及居民一起，進行栽種、施肥、整理，經過10幾年來的用心經營，現在大有成果，也樂於和大家分享。

佛光會台北信義三分會長林逸盛表示，真的是一個很棒的地方，是一個很好的產學基地，可以看到有花草，還可以看到社區里民及志工的用心，今天收獲真的很多，大家相約下次還要再來。

佛光會督導說，一直以來都很想來智慧里走走，今天終於實地來走走，結果看了之後覺得真的做的非常美，就像是一個公園一樣，可以散步賞花，是一個可以放鬆休閒的地方，尤其今天見識到好多的香草，還有品嚐香草，吃了好多草，真的很有趣也很驚艷，下次一定還要再來。

汐止

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