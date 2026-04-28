快訊

新北女高中生遭尾隨嚇壞 外婆護孫竟遭毆「肝臟破裂」警速逮嫌犯

美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

傳OpenAI「未達銷售目標」掀疑慮 台指期夜盤上半場走跌逾300點

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋通車在即 立院考察洪孟楷要求優化

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大橋完工通車是雙北市民的驕傲，在最後的衝刺階段，中央與地方將持續緊盯各項工程與交通規劃細節。圖／紅樹林有線電視提供
淡江大橋完工通車是雙北市民的驕傲，在最後的衝刺階段，中央與地方將持續緊盯各項工程與交通規劃細節。圖／紅樹林有線電視提供

備受國人期待的淡江大橋將於5月12日正式通車，目前工程已進入最後整備階段。為確保通車後的交通順暢與機車道安全，國民黨籍立委洪孟楷特別安排立法院交通委員會前往淡水區公所進行考察，邀集交通部政務次長陳彥伯、公路局、新北市府與多位地方民代、里長共同與會，強力要求中央與地方在通車前完成全面檢視與優化，強調「安全為最高原則」。

立委洪孟楷於會中強調，5月12日通車不是結束，而是淡水、八里鄉親迎接新生活的開始。另外針對機車道的部份。交通部政務次長陳彥伯表示，淡江大橋機車道從規劃、設計到施工，皆嚴格遵守相關交通規範進行，新北市議員鄭宇恩也在考察現場提出具體建議，希望能評估在機車道的實體分隔護欄中，多增設幾處缺口，以提供未來發生意外時作為緊急救援通道使用。對此，交通部允諾會將此建議納入考量，針對護欄開口的安全規範與工程可行性進行後續研議。

陳彥伯次長更進一步指出，淡江大橋的層級將比照蘇花改等重大公路建設，設立專屬的「交控中心」進行智慧化管理；針對可能發生的緊急事故，交控中心將隨時監控，並依照各項應變劇本確實演練，確保意外發生時能第一時間排除。此外，陳次長也帶來地方關心的軌道建設進度，透露「淡海輕軌二期計畫」目前相關文件已送交鐵道局審查中，中央將持續協助推進淡水聯外交通網絡。

洪孟楷總結，淡江大橋完工通車是雙北市民的驕傲，在最後的衝刺階段，中央與地方將持續緊盯各項工程與交通規劃細節。期盼在交通部、地方政府與民代的共同努力下，確保淡江大橋不僅是一座指標性地標，更是一條讓鄉親絕對安全、便捷回家的路。

新北 八里 淡江大橋 洪孟楷 淡水

延伸閱讀

淡水區滬尾三媽會南巡啟程 首登淡江大橋祈福平安

淡江大橋將通車 信義房屋專家一次說明購屋四大疑慮

淡水區沙崙里與油車里淨里行動 百人迎接淡江大橋通車

楊梅休息站自撞事故「工程未能緩和風險」 高公局：主因為駕駛嚴重超速

相關新聞

忠孝橋引橋拆除變更工法「3億元切割變3千萬元破碎工法」 北市：優於原規劃

民進黨籍台北市議員中正萬華參選人馬郁雯今天質疑，忠孝橋引橋拆除作業變更工法涉嫌圖利。新工處說，政府採購法允許廠商提替代工...

住宅公安未申報或未依限改善之責 北市建管處：全體所有權人共擔裁罰

臺北市建築管理工程處表示，為提升本市居住環境之建築物公共安全並減輕民眾申報程序，市府於近期維護公共安全督導會報中明確決議，將「公安申報」與「輔導成立管理委員會」兩項業務脫鉤處理。建管處說明，此舉旨在優

救少子化！北市公務員懷孕可申請居家辦公 最多每周4天在家

北市府為保障懷孕員工健康，早已推動居家辦公作業規範。懷孕未滿二十八周每周可居家辦公兩日；未滿三十五周三日；三十六周起至分娩後兩個月內每周至多四日。北市人事處副處長黃弘君表示，推動以來女性懷孕同仁反應都

新北推透水道路拚海綿城市 專家：輔助性用途值得推廣

新北市推動海綿城市理念，近年在人行道與道路工程導入紙模透水工法，兼顧排水與景觀設計。專家指出，相關設施主要仍屬輔助性措施，面對強降雨仍需仰賴整體排水系統。

新北21處社區營養推廣中心 提供民眾健康諮詢

新北市自107年推動社區營養服務，已逐步佈建21處營養推廣中心及聘有專任營養師，數量全台最多，衛生局表示，透過營養師駐點與巡迴，全市29區皆有提供營養服務，讓市民都能獲得專業且可近的營養支持。

北市育兒減工時已逾300企業包括7-11等申請 明年擬再放寬規定

北市勞動局今年試辦「育兒減工時」計畫，截至昨天，已313家企業、總計523人申請，申請若全數通過預算約需700萬元，最新包括統一企業7-11、匯豐汽車等也來申請，明年度會再編列預算，並針對今年試辦成效

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。