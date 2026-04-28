淡江大橋通車在即 立院考察洪孟楷要求優化

備受國人期待的淡江大橋將於5月12日正式通車，目前工程已進入最後整備階段。為確保通車後的交通順暢與機車道安全，國民黨籍立委洪孟楷特別安排立法院交通委員會前往淡水區公所進行考察，邀集交通部政務次長陳彥伯、公路局、新北市府與多位地方民代、里長共同與會，強力要求中央與地方在通車前完成全面檢視與優化，強調「安全為最高原則」。

立委洪孟楷於會中強調，5月12日通車不是結束，而是淡水、八里鄉親迎接新生活的開始。另外針對機車道的部份。交通部政務次長陳彥伯表示，淡江大橋機車道從規劃、設計到施工，皆嚴格遵守相關交通規範進行，新北市議員鄭宇恩也在考察現場提出具體建議，希望能評估在機車道的實體分隔護欄中，多增設幾處缺口，以提供未來發生意外時作為緊急救援通道使用。對此，交通部允諾會將此建議納入考量，針對護欄開口的安全規範與工程可行性進行後續研議。

陳彥伯次長更進一步指出，淡江大橋的層級將比照蘇花改等重大公路建設，設立專屬的「交控中心」進行智慧化管理；針對可能發生的緊急事故，交控中心將隨時監控，並依照各項應變劇本確實演練，確保意外發生時能第一時間排除。此外，陳次長也帶來地方關心的軌道建設進度，透露「淡海輕軌二期計畫」目前相關文件已送交鐵道局審查中，中央將持續協助推進淡水聯外交通網絡。

洪孟楷總結，淡江大橋完工通車是雙北市民的驕傲，在最後的衝刺階段，中央與地方將持續緊盯各項工程與交通規劃細節。期盼在交通部、地方政府與民代的共同努力下，確保淡江大橋不僅是一座指標性地標，更是一條讓鄉親絕對安全、便捷回家的路。