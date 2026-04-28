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新北東區英語讀者劇場比賽登場 51隊同場競藝展現學習成果

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
比賽鼓勵學生以自然方式詮釋內容，展現英語表達能力與團隊默契。圖／觀天下有線電視提供
比賽鼓勵學生以自然方式詮釋內容，展現英語表達能力與團隊默契。圖／觀天下有線電視提供

新北市國小東區英語讀者劇場比賽今(28)日熱鬧登場，競賽範圍涵蓋新北市文山區、瑞芳區、七星分區，比賽目的在提升學生的英文口說能力，今年115學年度東區區賽由瑞芳國小承辦，吸引各校隊伍齊聚一堂，以英語展現閱讀與表達實力，現場氣氛熱絡。

今年報名隊伍共51組相當踴躍，各校學生透過分工合作與創意演繹，展現平時英語學習成果。瑞芳國小校長鄭益堯表示，英語讀者劇場提供學生實際運用語言的舞台，讓孩子在準備與演出過程中培養閱讀理解與口說能力，也在團隊合作中建立自信，期盼學生能在輕鬆活潑的氛圍中，享受學習英語的樂趣。

競賽活動為提升學生學習英語的興趣，強化生活語言表達能力，並促進對英語文學習的重視；同時提供學生發表學習成果的舞台，透過彼此觀摩，促進不同地區學生與英語教師之間的交流；並藉由讀者劇場形式，提供學生多元發展機會，啟發多元知能與學習潛能。

競賽評分標準以整體語言表現與團隊合作為核心，首先重視學生英語發音的正確性與語調的自然度，其次關注朗讀過程中的流暢度與節奏掌握，同時評估學生透過聲音詮釋劇本的表現力與劇本內容的創意呈現，並將團隊之間的默契與合作情形納入評量，包括上下台秩序及觀賞禮儀等整體表現。整體不強調死背台詞或華麗服裝，而是鼓勵學生以自然方式詮釋內容，展現英語表達能力與團隊默契。

英文 瑞芳 劇場

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