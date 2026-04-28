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貢寮區辦理環保志工講習 強化孳清防疫與職業安全觀念

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區公所透過教育講習，不但提升環保志工在病媒蚊防治及職業安全方面的知識，也凝聚各里志工團隊向心力。圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所透過教育講習，不但提升環保志工在病媒蚊防治及職業安全方面的知識，也凝聚各里志工團隊向心力。圖／觀天下有線電視提供

為提升社區環境衛生品質並加強志工執勤安全，貢寮區公所舉行「環保志工孳清導師團暨職業安全教育講習」，邀集龍崗里、福隆里、貢寮里、雙玉里、仁里里、美豐里及福連里等7隊，共125位的環保志工共同參與講習，期望透過專業課程內容強化志工防疫工作的實務能力並加強安全防護觀念。

講習特別邀請衛生所專業講師，針對「孳清導師團防範」進行說明，強調清除病媒蚊孳生源的重要性，並講解登革熱防治觀念與巡查重點，強化志工在社區防疫工作的實務能力。同時，民政課也進行「職業安全教育」課程，加強志工執行環境清潔勤務時的安全防護觀念，降低作業風險。

貢寮區公所透過本次教育講習，不但提升環保志工在病媒蚊防治及職業安全方面的知識，也凝聚各里志工團隊向心力。未來將持續推動相關教育訓練與環境衛生宣導，攜手志工共同守護社區環境，打造健康、安全、潔淨的家園。

貢寮區長柯建輝表示，感謝各里環保志工長期投入環境清潔維護工作，並肯定志工在登革熱防治與環境整潔上的努力與付出。他指出，環保志工是社區環境維護的重要力量，期盼藉由此次講習提升專業能力，共同營造乾淨、安全且宜居的生活環境。

登革熱 貢寮 健康

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