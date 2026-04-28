貢寮區辦理環保志工講習 強化孳清防疫與職業安全觀念

新北市自107年推動社區營養服務，已逐步佈建21處營養推廣中心及聘有專任營養師，數量全台最多，衛生局表示，透過營養師駐點與巡迴，全市29區皆有提供營養服務，讓市民都能獲得專業且可近的營養支持。

2026-04-28 14:39