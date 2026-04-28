住宅公安未申報或未依限改善之責 北市建管處：全體所有權人共擔裁罰

臺北市建築管理工程處表示，為提升本市居住環境之建築物公共安全並減輕民眾申報程序，市府於近期維護公共安全督導會報中明確決議，將「公安申報」與「輔導成立管理委員會」兩項業務脫鉤處理。建管處說明，此舉旨在優先確保建築物的逃生避難安全，不應因社區尚未成立管理組織而延誤申報進度。即便社區目前沒有管委會，只要有熱心住戶願意擔任「代表人」出面代辦申報手續，政府將提供全面的行政協助，確保建物公安檢查能順利完成。

針對市民對擔任「申報代表人」法律責任的疑慮，建管處釐清，擔任代表人僅是代表社區住戶辦理行政申報程序，並不等同於必須承擔整棟建築物的所有法律責任與義務。若建築物經檢查不合格未依限改善或未依限申報而衍生裁罰問題，相關罰鍰依據法規應由「整棟建築物的所有權人」按比例共同分擔，而非由申報代表人個人獨自承擔。建管處希望透過權責歸屬的明確化，鼓勵更多老舊公寓住戶積極參與，共同維護社區整體的居住安全。

在執行面上，建管處強調目前針對本市6至7樓住宅大樓公安申報仍採「以輔導為主」的立場，將持續以輔導、提醒方式代替裁罰，給予民眾充裕的時間改善建物設施及申報作業。另為了實質減輕住戶經濟壓力，市府已編列多項補助經費：尚未成立管理組織的6至7樓大樓，若於此期間首次完成成立管委會報備，即可獲6萬元補助；已成立管委會的社區，公安申報費用及共用部分修繕費均可申請補助，其中首次報備管委會修繕補助比例上限可達80%，最高補助總金額上限達138萬元。

此外，為貫徹「簡政便民」原則，建管處已簡化申報所需的建築圖說調閱程序。建築物的使用人、所有權人或受託的專業檢查機構，僅需備妥複印申請書、公安申報委託書及專業認可證影本，即可代為向建管處統一申請複印建築執照原圖，免去民眾往返奔波之苦。建管處呼籲，公共安全申報是確保災害發生時逃生動線與避難設備能發揮效用的關鍵，請市民與政府攜手合作，落實空間合法使用，保障無價生命安全。