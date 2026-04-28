「新雙城」模式 台北、東京今簽MOU確立每年數位實體交流

推進首都級科技外交，北市府與東京都廳今天於「SusHi Tech Tokyo 2026」大會主舞台，正式簽署數位治理合作備忘錄（MOU）。雙方除確立公共行政人工智慧運用、資料驅動治理、公共部門數位人才培育、數位轉型等核心領域合作，確立每年籌辦實體雙邊交流，也建構台北與東京長效性「新雙城」模式。

締約儀式由北市資訊局長趙式隆與東京數位服務局長高野克己代表，確立雙邊在公共行政人工智慧（AI）運用與數據驅動治理之實質合作框架。此大會主線議程，具體展現市府團隊輸出市政科技之施政成果。

此次結盟奠基於兩市自2022年由東京都發起第1屆「全球城市網絡永續論壇（G-NETS）」以來建立的深厚互信。自2023年起，歷經北市市長蔣萬安、時任副市長李四川與副秘書長俞振華等高層相繼赴日參與峰會，期間東京都知事小池百合子與副知事宮坂學亦陸續訪台，以及副市長張溫德於 G-NETS 發表人工智慧韌性城市專題，雙方施政共識已高度對齊。

本備忘錄聚焦透過數位科技解決都市課題，雙方確立於公共行政人工智慧運用、資料驅動治理、公共部門數位人才培育、數位轉型等核心領域展開合作，並確立每年籌辦實體雙邊交流，建構台北與東京長效性「新雙城」模式。

針對人工智慧治理規範，趙式隆演說時表示，台北與東京具備深厚對話基礎。近期東京都發布之人工智慧作業指引，具體對標北市府現行「台北市政府使用人工智慧作業指引」；配合北市府預定於今年下半年更新指引，雙方將持續交流，為負責任的人工智慧治理樹立典範。

因應全球產業趨勢，趙式隆指出，現已進入「實體人工智慧（Physical AI）」時代。日本為全球機器人與精密工程強國，是人工智慧強健的「身體」；台北與台灣掌握邊緣運算晶片設計與製造實力，如同人工智慧的「大腦」。藉由此次建立的官方管道，將加速整合硬體與半導體優勢，共同引領下一波智慧機器人的浪潮。

趙式隆強調，此行實踐日本「現場主義（げんばしゅぎ）」哲學，將啟動台北與東京雙邊之公務員與工程師實地互訪。透過面對面技術諮商建構跨國人才協作網絡，精確結合台北軟體開發的「敏捷（Agility）」與東京執行的「精準（Precision）」，確保技術落地對接真實需求。致詞末段援引日本動畫《海賊王》中「夥伴」概念定義雙邊關係，宣告台北與東京將跨越行政框架，為全球城市數位治理提供發展典範。

延續雙城結盟動能，趙式隆也將代表台北市出席4月30日 GovTech 全球大會（GovTech Conference Global），屆時將與愛沙尼亞及韓國等國數位領袖同台對話，期能透過此國際平台分享北市導入人工智慧治理之實務經驗，與全球社群攜手深化政府科技（GovTech）的跨國合作，共構數位治理新願景。

這次的北市府與東京都的「數位領域合作與交流」備忘錄簽署，將由北市資訊局長趙式隆、與東京都數位服務局長高野克己，於4月28日SusHi Tech Tokyo 2026 活動期間正式簽署MOU。

北市府與東京都廳今天於「SusHi Tech Tokyo 2026」大會主舞台，正式簽署數位治理合作備忘錄（MOU）。由北市資訊局長趙式隆(左)、與東京都數位服務局長高野克己(右)代表正式簽署MOU。

圖／北市資訊局提供