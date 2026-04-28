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新北推透水道路拚海綿城市 專家：輔助性用途值得推廣

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
中和區景安路人行道改善約840公尺長，其中採用紙模工法人行道長度約70公尺。圖／新北市養工處提供
中和區景安路人行道改善約840公尺長，其中採用紙模工法人行道長度約70公尺。圖／新北市養工處提供

新北市推動海綿城市理念，近年在人行道與道路工程導入紙模透水工法，兼顧排水與景觀設計。專家指出，相關設施主要仍屬輔助性措施，面對強降雨仍需仰賴整體排水系統。

新北市養工處長鄭立輝表示，紙模透水工法是一種結合結構強度與景觀美學的地坪技術，施工時於透水混凝土初凝階段鋪設具紋路的防水紙模，經著色與硬化後撕除，使表面呈現仿磚或仿石的立體效果。

鄭立輝指出，該工法具備透水性能，可有效排除積水並緩解都市熱島效應，且採一體成型設計，相較傳統地磚，可避免鬆動、翹起及縫隙長雜草等問題，有助提升人行環境品質。

他說明，中和區景安路（景新路至復興路）景安站周邊人行道改善工程總經費約4310萬元，已於114年9月10日開工，預計115年7月18日完工；全案人行道改善長度約840公尺，其中採用紙模透水工法路段約70公尺，面積約177平方公尺。

針對透水鋪面整體防洪效益，台大水工試驗所資深研究員李鴻源表示，透水鋪面與儲水型道路主要針對小雨與中雨發揮作用，「它只是輔助」，當降雨量過大、儲水空間飽和後，就無法再發揮功能。

李鴻源強調，「不是做了就不會淹水」，仍須與整體排水設施搭配運作；不過透水鋪面確實具有降溫等附加效果，整體而言仍值得推廣。

他也指出，相關工法在都市推動並無太大限制，但需考量耐壓問題，「要看車子壓過去會不會壞掉」，是實務上重要關鍵。

整體而言，透水鋪面結合新工法逐步導入都市道路系統，兼顧防洪、降溫與景觀需求，但專家提醒，面對極端降雨，仍須以整體治水策略為核心，才能有效降低淹水風險。

中和區景安路人行道改善約840公尺長，其中採用紙模工法人行道長度約70公尺。圖／新北市養工處提供
中和區景安路人行道改善約840公尺長，其中採用紙模工法人行道長度約70公尺。圖／新北市養工處提供

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