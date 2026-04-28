新北21處社區營養推廣中心 提供民眾健康諮詢

新北市自107年推動社區營養服務，已逐步佈建21處營養推廣中心及聘有專任營養師，數量全台最多，衛生局表示，透過營養師駐點與巡迴，全市29區皆有提供營養服務，讓市民都能獲得專業且可近的營養支持。

衛生局長陳潤秋強調，面對高齡化社會與慢性病風險，營養是健康的基石。中心提供營養衛教、營養評估及諮詢、餐飲營養輔導，更讓服務跨越空間限制結合「新北動健康APP」建立健康餐食地圖及健康幣兌點等營養功能。

陳潤秋局長表示，為讓健康飲食融入日常生活，此次社區營養推廣中心與便利商店合作「小小營養師」活動，教導民眾選購健康餐食及認識食品標章。

為響應新北鮮奶幸福週，舉辦「全家一起喝鮮奶」活動，新北動健康APP會員於115年4月29日起，可使用健康幣兌換鮮奶（限量1000份），鼓勵家長與孩子一同實踐健康飲食。

另考量早產兒免疫系統發育尚不完全，感染輪狀病毒後發生脫水、休克及住院的風險遠高於一般兒童，衛生局也宣布，自今年7月1日起，新北市政府擴大輪狀病毒疫苗補助對象，納入早產兒(懷孕週數小於 37周出生或出生體重小於2500公克，期盼透過疫苗建立免疫保護力。