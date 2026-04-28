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影／全國首創XR遠端操控 新北智慧防汛再升級
新北市上午在新莊塔寮坑抽水站舉行防汛演習，市長侯友宜出席，首度展示升級版智慧防汛平台。系統導入AI降雨監測，每2分鐘更新數據、可提前2小時預警，並全國首創XR遠端操控抽水設備，提升防洪應變效率。市府表示，將持續強化智慧防汛技術，提升城市防災韌性。
侯友宜表示，新北防洪應變已從「被動應變」轉型為「主動預警」，領先全國。今年更是運用氣象署樹林低空雷達回波資料，能比傳統雷達回波提早且精準掌握強降雨趨勢。此外，塔寮坑二抽水站更於今年正式完成全自動化監控系統，能依水位變化自動判斷並精準抽排水，並結合最新的XR技術，導入「元宇宙」元素，透過智慧防汛平台整合與AI人工智慧學習，提供最佳操作模式，成為新北智慧防汛發展的重要里程碑。
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