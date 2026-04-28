影／全國首創XR遠端操控 新北智慧防汛再升級

二○二六選戰加溫，國民黨新北市長參選人李四川昨天談「雙北三十分鐘通勤網」藍圖，他說，工程最大意義不是蓋出更多的路，是讓用路人早一點回到家，當選後將打通雙北邊界，讓交通更便捷。民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示，提升交通環境、強化跨區串連，是她非常重視的任務，會持續爭取中央資源，帶動區域發展。

2026-04-28 00:00