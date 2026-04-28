北市育兒減工時已逾300企業包括7-11等申請 明年擬再放寬規定

北市勞動局今年試辦「育兒減工時」計畫，截至昨天，已313家企業、總計523人申請，申請若全數通過預算約需700萬元，最新包括統一企業7-11、匯豐汽車等也來申請，明年度會再編列預算，並針對今年試辦成效研擬適度放寬規定，讓更多勞工受惠。

勞動局今天赴議會工作報告，藍綠議員關注今年推動的育兒減工時試辦計畫，議員秦慧珠問目前申請狀況，王秋冬表示，截至4月27日，已有313家企業、勞工523人申請，申請家數持續增加中，會申請到6月30日，執行到12月底，由於今年第一年試辦，預算比較不好抓，僅匡列一個目標，市長蔣萬安相當支持該政策，如需增加會動用二備金支持，讓想要申請的勞工都可以申請。

王秋冬表示，從申請狀況看，初期申請受理家數很快，現在家數有在減緩。也會檢討明年怎麼調整，會適度放寬，讓更多勞工適用，會盡量滿足申請的企業，提供優於法令照顧勞工心意。至於明年度預算，目前都還在推估中。

議員陳賢蔚提到，如果是要讓所有勞工適用應該預算需要十幾、二十億元，但這麼好的政策為什麼僅不到一千萬元來申請，質疑計畫急就章？甚至市府預算不應該厚此薄彼，會不會有小企業員工僅兩、三人的，被雇主剝削、還拿不到政府補助？

王秋冬表示，本試辦是鼓勵性質，也屬於勞動政策，如齊頭式就是社福，這個「減時不減薪」是友善育兒的諸多項目之一，至於來申請的3百多家企業，幾乎涵蓋各行業，最多是批發零售業、其次專業科學技術服務，第三名是製造業，規模以6至50人公司最多有182家；其次是1至5人的小公司。

議員簡舒培質疑，勞動局推動新政策太過草率，連多少勞工可能需要這個政策都沒有去盤點，怎抓預算規模？是否市長蔣萬安突然靈機一動宣布，勞動局去擦屁股？但因政策是好的她支持，但勞動局應該要掌握12歲以下幼童有多少家長需求？另外，如果家長申請減工時卻沒有親自接送小孩，會不會被取消補助？勞動局將計畫內容寫這麼死，「會為難自己，也會為難勞工。」

王秋冬表示，如果沒有親自接送，就會取消補助，企業端會去檢視，他強調，本計畫是鼓勵措施，市府也有諸多友善育兒措施，目前會看執行成效繼續執行，第一年試辦後，也會針對相關條件調整放寬，希望更多企業跟進。至於原本的鼓勵企業設置哺集乳室、育兒設施補助也不會減少，只會持續投入更多育兒預算，不會用一個政策去排擠另一個政策。