快訊

川普「最不願冒犯的人」到了！英王訪白宮 專家曝兩人悄悄話提到普亭

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

北市育兒減工時已逾300企業包括7-11等申請 明年擬再放寬規定

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安先前拜會SOGO百貨董事長黃晴雯，分享補助育兒減工時計畫實施經驗。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安先前拜會SOGO百貨董事長黃晴雯，分享補助育兒減工時計畫實施經驗。記者林麗玉／攝影

北市勞動局今年試辦「育兒減工時」計畫，截至昨天，已313家企業、總計523人申請，申請若全數通過預算約需700萬元，最新包括統一企業7-11、匯豐汽車等也來申請，明年度會再編列預算，並針對今年試辦成效研擬適度放寬規定，讓更多勞工受惠。

勞動局今天赴議會工作報告，藍綠議員關注今年推動的育兒減工時試辦計畫，議員秦慧珠問目前申請狀況，王秋冬表示，截至4月27日，已有313家企業、勞工523人申請，申請家數持續增加中，會申請到6月30日，執行到12月底，由於今年第一年試辦，預算比較不好抓，僅匡列一個目標，市長蔣萬安相當支持該政策，如需增加會動用二備金支持，讓想要申請的勞工都可以申請。

王秋冬表示，從申請狀況看，初期申請受理家數很快，現在家數有在減緩。也會檢討明年怎麼調整，會適度放寬，讓更多勞工適用，會盡量滿足申請的企業，提供優於法令照顧勞工心意。至於明年度預算，目前都還在推估中。

議員陳賢蔚提到，如果是要讓所有勞工適用應該預算需要十幾、二十億元，但這麼好的政策為什麼僅不到一千萬元來申請，質疑計畫急就章？甚至市府預算不應該厚此薄彼，會不會有小企業員工僅兩、三人的，被雇主剝削、還拿不到政府補助？

王秋冬表示，本試辦是鼓勵性質，也屬於勞動政策，如齊頭式就是社福，這個「減時不減薪」是友善育兒的諸多項目之一，至於來申請的3百多家企業，幾乎涵蓋各行業，最多是批發零售業、其次專業科學技術服務，第三名是製造業，規模以6至50人公司最多有182家；其次是1至5人的小公司。

議員簡舒培質疑，勞動局推動新政策太過草率，連多少勞工可能需要這個政策都沒有去盤點，怎抓預算規模？是否市長蔣萬安突然靈機一動宣布，勞動局去擦屁股？但因政策是好的她支持，但勞動局應該要掌握12歲以下幼童有多少家長需求？另外，如果家長申請減工時卻沒有親自接送小孩，會不會被取消補助？勞動局將計畫內容寫這麼死，「會為難自己，也會為難勞工。」

王秋冬表示，如果沒有親自接送，就會取消補助，企業端會去檢視，他強調，本計畫是鼓勵措施，市府也有諸多友善育兒措施，目前會看執行成效繼續執行，第一年試辦後，也會針對相關條件調整放寬，希望更多企業跟進。至於原本的鼓勵企業設置哺集乳室、育兒設施補助也不會減少，只會持續投入更多育兒預算，不會用一個政策去排擠另一個政策。

北市勞動局今天上午赴議會委員會工作報告，對於今年試辦「育兒減工時」計畫，勞動局長王秋冬表示，截至昨天，已313家企業、總計523人申請。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
北市勞動局今天上午赴議會委員會工作報告，對於今年試辦「育兒減工時」計畫，勞動局長王秋冬表示，截至昨天，已313家企業、總計523人申請。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

秦慧珠 育兒 北市

延伸閱讀

逾6成上班族認可外傭有助減輕育兒壓力 1111祭出「外傭專區」新服務

強化友善育兒職場 園管局：新園區將預留托育設施

淪為慣老板？北一女遭爆苛扣加班費、霸凌 受害者淚訴壓力大到憂鬱症

全民署社區運動俱樂部申請倒數3天 已累積逾1300件申請案

相關新聞

新北21處社區營養推廣中心 提供民眾健康諮詢

新北市自107年推動社區營養服務，已逐步佈建21處營養推廣中心及聘有專任營養師，數量全台最多，衛生局表示，透過營養師駐點與巡迴，全市29區皆有提供營養服務，讓市民都能獲得專業且可近的營養支持。

北市育兒減工時已逾300企業包括7-11等申請 明年擬再放寬規定

北市勞動局今年試辦「育兒減工時」計畫，截至昨天，已313家企業、總計523人申請，申請若全數通過預算約需700萬元，最新包括統一企業7-11、匯豐汽車等也來申請，明年度會再編列預算，並針對今年試辦成效

健康不只是口號！新北鐵道馬拉松接力賽 為恭團隊7棒合作完跑51公里

為恭醫療財團法人為恭紀念醫院為落實健康職場理念，在院長李文源推動下，由行政副院長彭桂秋、內科部副院長褚佩寰共同領軍，號召醫師、護理師、醫檢師、放射師、藥師及行政主管等跨職類同仁組隊，日前參加「2026

防汛之盾再升級 新北導入AI預警、XR遠控 提前2小時應變

新北市水利局今在新莊塔寮坑抽水站舉行防汛演習。市長侯友宜表示，新北防汛已從過去「被動應變」轉型為「主動預警」，透過AI與低空雷達等科技導入，可提前約2小時掌握雨勢並啟動應變，力拚將災害降到最低。

交通藍圖 李四川提雙北30分鐘通勤網

二○二六選戰加溫，國民黨新北市長參選人李四川昨天談「雙北三十分鐘通勤網」藍圖，他說，工程最大意義不是蓋出更多的路，是讓用路人早一點回到家，當選後將打通雙北邊界，讓交通更便捷。民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示，提升交通環境、強化跨區串連，是她非常重視的任務，會持續爭取中央資源，帶動區域發展。

雙北交通問題…專家：解決現有瓶頸 強化公共運輸

國民黨新北市長參選人李四川提出「雙北三十分鐘交通網」藍圖，透過淡江大橋、蘆社大橋與民生汐止線等關鍵建設，打通雙北邊界。專家認為，相較提出整體性大範圍願景，當務之急應是盤點與解決現行雙北交通瓶頸，並強化公共運輸建設，民眾會更有感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。