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新北防汛演習 侯友宜：被動應變轉型主動預警

中央社／ 新北28日電

新北市政府今天上午舉行「115年度防汛演習」，進行智慧防汛平台導入AI技術的優化等演練。市長侯友宜表示，新北防汛應變已從「被動應變」轉型為「主動預警」。

新北市政府今天上午在新莊塔寮坑抽水站堤外高灘地舉行「115年度防汛演習」，透過智慧防汛平台功能優化，演練全市12處AI辨識系統，透過自建雨量站及監控影像持續進行深度學習訓練，未來可望直接進行降雨量定量判讀。

此外，為降低人力負擔，並達到聯合操作最佳化建置，水利局建置「XR（延展實境）」，演習展示操作人員戴上XR頭盔在抽水站外，遠距操作塔寮坑二抽水站機組抽水。

水利局長宋德仁說明，透過智慧平台整合氣象雷達、下水道水位計及AI影像辨識等多元感測，每分鐘可處理高達6萬筆數據，並即時推播至29區公所。目前全市84座抽水站資訊系統已全面串聯，可讓整體應變時間較以往提前2小時以上。

侯友宜表示，新北防洪應變已從「被動應變」轉型為「主動預警」，今年更是運用氣象署低空雷達回波資料，能比傳統雷達回波提早且精準掌握強降雨趨勢。

侯友宜表示，塔寮坑二抽水站完成全自動化監控系統，未來能依水位變化自動判斷並精準抽排水，透過智慧防汛平台整合與AI人工智慧學習，提供最佳操作模式，成為新北智慧防汛發展的重要里程碑。

侯友宜 水利局 監控

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