拯救青蛙日 北市動物園：域外保育2千隻魚池琴蛙

4月28日是拯救棲蛙日（Save The Frogs Day），台北市立動物園今天分享參與農業部林保署瀕危動物保育行動計畫的域外保育族群成果，自2023年迄今培育至少2000隻魚池琴蛙小蛙。

台北市立動物園發布新聞稿說明，「拯救青蛙日」旨在呼籲全球重視兩棲類動物的滅絕危機；其所參與的農業部林業及自然保育署瀕危動物保育行動計畫，是與農業部生物多樣性研究所合作執行移地復育。

動物園說，魚池琴蛙（Nidirana shyhhuangi）目前僅分布在南投縣魚池鄉的蓮華池、日月潭兩處濕地，總棲地面積僅約0.015平方公里，成體族群量估計僅剩300至700隻。因分布極度侷限，在「2024台灣兩棲類紅皮書名錄」中被列為國家極危（NCR）等級。

動物園強調，魚池琴蛙在野外分布棲地侷限、族群規模小，易受短時間內相同事件，例如農業污染、廢棄物傾倒、森林開發、人為干擾、天氣劇烈變化等衝擊而導致滅絕。

因此，動物園說，2022年接收生多所在秋天水位下降時搶救無法進入水域的蝌蚪，嘗試建立人工圈養技術，在2023年5月開始讓動物園內的魚池琴蛙配對繁殖，希望維持穩定的域外衛星族群。

由於魚池琴蛙有獨特的築泥窩習性，雄蛙會挖掘壺型的泥窩，並在其中鳴叫吸引雌蛙前往繁殖、產卵。照養團隊為此配置潮濕、鬆軟且具黏性的土壤，搭配植栽提供多層次空間，以自動灑水系統維持溼度，並用椰子殼倒扣作為遮蔽，營造讓雄蛙安心築窩的空間。

動物園說，保育員發現在這樣足夠隱蔽的環境下，雄蛙似乎不會特別費力將泥窩的開口收攏，於是形成口徑較大的泥窩；雖然目前移地照養的魚池琴蛙卵和蝌蚪孵化率仍具挑戰，但在專屬技術及產房的照顧下，配對產卵意願高，至今陸續培育出至少2000隻小蛙。

動物園補充，魚池琴蛙原先被視為琉球豎琴蛙族群的一部分。2025年2月由國立台灣師範大學、農業部生物多樣性研究所、農業部林業試驗所組成的研究團隊發表研究成果，經由遺傳、叫聲、形態等3組證據，將台灣過去所稱的豎琴蛙發表為獨立物種，並以最初發現者教授陳世煌之名命名，即拉丁文學名第二字shyhhuangi。