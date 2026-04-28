快訊

川普「最不願冒犯的人」到了！英王訪白宮 專家曝兩人悄悄話提到普亭

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

拯救青蛙日 北市動物園：域外保育2千隻魚池琴蛙

中央社／ 台北28日電

4月28日是拯救棲蛙日（Save The Frogs Day），台北市立動物園今天分享參與農業部林保署瀕危動物保育行動計畫的域外保育族群成果，自2023年迄今培育至少2000隻魚池琴蛙小蛙。

台北市立動物園發布新聞稿說明，「拯救青蛙日」旨在呼籲全球重視兩棲類動物的滅絕危機；其所參與的農業部林業及自然保育署瀕危動物保育行動計畫，是與農業部生物多樣性研究所合作執行移地復育。

動物園說，魚池琴蛙（Nidirana shyhhuangi）目前僅分布在南投縣魚池鄉的蓮華池、日月潭兩處濕地，總棲地面積僅約0.015平方公里，成體族群量估計僅剩300至700隻。因分布極度侷限，在「2024台灣兩棲類紅皮書名錄」中被列為國家極危（NCR）等級。

動物園強調，魚池琴蛙在野外分布棲地侷限、族群規模小，易受短時間內相同事件，例如農業污染、廢棄物傾倒、森林開發、人為干擾、天氣劇烈變化等衝擊而導致滅絕。

因此，動物園說，2022年接收生多所在秋天水位下降時搶救無法進入水域的蝌蚪，嘗試建立人工圈養技術，在2023年5月開始讓動物園內的魚池琴蛙配對繁殖，希望維持穩定的域外衛星族群。

由於魚池琴蛙有獨特的築泥窩習性，雄蛙會挖掘壺型的泥窩，並在其中鳴叫吸引雌蛙前往繁殖、產卵。照養團隊為此配置潮濕、鬆軟且具黏性的土壤，搭配植栽提供多層次空間，以自動灑水系統維持溼度，並用椰子殼倒扣作為遮蔽，營造讓雄蛙安心築窩的空間。

動物園說，保育員發現在這樣足夠隱蔽的環境下，雄蛙似乎不會特別費力將泥窩的開口收攏，於是形成口徑較大的泥窩；雖然目前移地照養的魚池琴蛙卵和蝌蚪孵化率仍具挑戰，但在專屬技術及產房的照顧下，配對產卵意願高，至今陸續培育出至少2000隻小蛙。

動物園補充，魚池琴蛙原先被視為琉球豎琴蛙族群的一部分。2025年2月由國立台灣師範大學、農業部生物多樣性研究所、農業部林業試驗所組成的研究團隊發表研究成果，經由遺傳、叫聲、形態等3組證據，將台灣過去所稱的豎琴蛙發表為獨立物種，並以最初發現者教授陳世煌之名命名，即拉丁文學名第二字shyhhuangi。

農業部 台北市立動物園 動物園

延伸閱讀

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

好消息！北市動物園丹頂鶴 睽違4年孵出小寶寶

高雄援中港濕地鳥類求偶繁殖期 民眾勿干擾

石虎淺山田野現蹤跡 台中推「生態給付」農民耕作生產兼顧生態保育

相關新聞

新北21處社區營養推廣中心 提供民眾健康諮詢

新北市自107年推動社區營養服務，已逐步佈建21處營養推廣中心及聘有專任營養師，數量全台最多，衛生局表示，透過營養師駐點與巡迴，全市29區皆有提供營養服務，讓市民都能獲得專業且可近的營養支持。

北市育兒減工時已逾300企業包括7-11等申請 明年擬再放寬規定

北市勞動局今年試辦「育兒減工時」計畫，截至昨天，已313家企業、總計523人申請，申請若全數通過預算約需700萬元，最新包括統一企業7-11、匯豐汽車等也來申請，明年度會再編列預算，並針對今年試辦成效

健康不只是口號！新北鐵道馬拉松接力賽 為恭團隊7棒合作完跑51公里

為恭醫療財團法人為恭紀念醫院為落實健康職場理念，在院長李文源推動下，由行政副院長彭桂秋、內科部副院長褚佩寰共同領軍，號召醫師、護理師、醫檢師、放射師、藥師及行政主管等跨職類同仁組隊，日前參加「2026

防汛之盾再升級 新北導入AI預警、XR遠控 提前2小時應變

新北市水利局今在新莊塔寮坑抽水站舉行防汛演習。市長侯友宜表示，新北防汛已從過去「被動應變」轉型為「主動預警」，透過AI與低空雷達等科技導入，可提前約2小時掌握雨勢並啟動應變，力拚將災害降到最低。

交通藍圖 李四川提雙北30分鐘通勤網

二○二六選戰加溫，國民黨新北市長參選人李四川昨天談「雙北三十分鐘通勤網」藍圖，他說，工程最大意義不是蓋出更多的路，是讓用路人早一點回到家，當選後將打通雙北邊界，讓交通更便捷。民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示，提升交通環境、強化跨區串連，是她非常重視的任務，會持續爭取中央資源，帶動區域發展。

雙北交通問題…專家：解決現有瓶頸 強化公共運輸

國民黨新北市長參選人李四川提出「雙北三十分鐘交通網」藍圖，透過淡江大橋、蘆社大橋與民生汐止線等關鍵建設，打通雙北邊界。專家認為，相較提出整體性大範圍願景，當務之急應是盤點與解決現行雙北交通瓶頸，並強化公共運輸建設，民眾會更有感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。