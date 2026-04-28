健康不只是口號！新北鐵道馬拉松接力賽 為恭團隊7棒合作完跑51公里

為恭醫療財團法人為恭紀念醫院為落實健康職場理念，在院長李文源推動下，由行政副院長彭桂秋、內科部副院長褚佩寰共同領軍，號召醫師、護理師、醫檢師、放射師、藥師及行政主管等跨職類同仁組隊，日前參加「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」，成功完成全程51公里7棒接力賽事，以實際行動展現醫療團隊的健康意識與凝聚力。

為恭醫院表示，這次賽事以新北鐵道沿線為舞台，融合鐵道文化與地方景觀，兼具挑戰性與觀賞性。全程分為7棒接力，選手需精準掌握配速與交棒節奏，考驗團隊默契與體能分配。為恭團隊於賽前展開規律團練，針對配速控制、接力流程及體能調整進行系統性準備，在繁忙醫療工作之餘仍持續投入，最終穩定發揮、順利完賽。

彭桂秋指出，醫療機構不僅守護民眾健康，更應由內而外打造支持員工身心健康的職場環境。院內長期推動多元健康促進措施，除參與大型路跑賽事，也曾舉辦「醫師盃網球賽」，邀院內外醫師組隊參與，透過運動競賽促進交流與情誼，培養規律運動習慣。同時推行「多走樓梯、少搭電梯」健康行動，將運動融入日常工作情境，並結合節能減碳理念，逐步形塑健康與永續並行的職場文化。

這次參賽成員來自院內醫療與行政各部門，於賽道上彼此支援、接力前行，展現跨專業合作精神。李文源指出，這不僅是一場運動挑戰，更是健康促進的具體實踐，將「以健康守護健康」的理念落實於員工與組織文化中，營造正向且具支持性的工作環境。未來將持續推動多元健康促進措施，讓醫院同仁以更良好的身心狀態投入醫療服務，攜手邁向健康醫院與幸福職場的願景。

為恭醫院為落實健康職場理念，日前由行政副院長彭桂秋、內科部副院長褚佩寰共同領軍參加「2026新北鐵道馬拉松接力賽」，號召醫師、護理師、醫檢師、放射師、藥師及行政主管等跨職類同仁組隊，成功完成全程51公里7的棒接力賽事。圖／為恭醫院提供