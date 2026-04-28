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防汛之盾再升級 新北導入AI預警、XR遠控 提前2小時應變

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北首度導入XR（延展實境）遠端操控技術，透過「虛擬操作、實體運作」模式，讓人員不必進入抽水站，即可完成設備控制。記者張策／攝影
新北首度導入XR（延展實境）遠端操控技術，透過「虛擬操作、實體運作」模式，讓人員不必進入抽水站，即可完成設備控制。記者張策／攝影

新北市水利局今在新莊塔寮坑抽水站舉行防汛演習。市長侯友宜表示，新北防汛已從過去「被動應變」轉型為「主動預警」，透過AI與低空雷達等科技導入，可提前約2小時掌握雨勢並啟動應變，力拚將災害降到最低。

侯友宜指出，新北地形涵蓋山海，河川與溪流分布複雜，防汛難度高，上任後即要求強化排水系統與易淹水熱點整治，並導入科技提升預警能力。他說，過去救災強調「分秒必爭」，如今更是「秒秒必爭」，預警越快，民眾準備時間越多，災害損失就能降到最低。

侯友宜表示，市府近年從「天空、地面到地下」三層面全面升級防災系統。天空部分導入AI雨勢辨識系統，結合CCTV與雨量站資料，並運用氣象署低空雷達回波，最快可在兩分鐘內更新監測，比傳統系統更早掌握強降雨趨勢；整體預警與應變時間較過去提前約2小時。

地面工程方面，新北推動透水保水、預抽機制及滯洪池建設，並成立「偵水志工」協助通報與巡查，目前滯洪容量已提升至約350萬噸，累計完成97處易積淹水地點改善。侯友宜指出，許多過去最難處理的淹水熱點已陸續改善，即使面對短時強降雨，積水多能在數分鐘內退去，整體防洪能力明顯提升。

地下系統則透過下水道監測網全面掌握水情，並建置水位監測與污水紓流機制，一旦水位異常即可提前分流，降低系統負荷與回堵風險。侯友宜說，透過地上地下整合管理，目前已可大幅降低積淹水情形，「幾乎已聽不到民眾抱怨淹水問題」。

水利局長宋德仁表示，今年智慧防汛平台再度優化，已在全市建置12處AI雨絲辨識系統，結合自建雨量站與CCTV影像進行深度學習，未來可望進一步做到降雨量定量判讀；同時整合氣象署雷達回波資料，以每2分鐘更新的高頻監測掌握雨勢變化，較傳統系統可提前8分鐘預判強降雨趨勢。

宋德仁指出，目前全市84座抽水站資訊已全面串聯，其中66座可遠端操作，並透過平台每分鐘處理6萬筆數據，即時推播至29區公所，讓整體防汛應變時間較以往提前2小時以上，提升城市防洪效率與精準度。

此外，新北也首度導入XR（延展實境）遠端操控技術，透過「虛擬操作、實體運作」模式，讓人員不必進入抽水站，即可完成設備控制。侯友宜說，此舉不僅提升操作效率，也降低第一線人員在風雨中的作業風險。

水利局表示，面對極端氣候帶來的強降雨挑戰，未來將持續精進智慧防汛平台，整合預報、警示與決策功能，強化城市防洪韌性，打造完整防災網絡，全力守護市民生命財產安全。

新北市長侯友宜（左三）、水利局長宋德仁（左四）專心觀看演習。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左三）、水利局長宋德仁（左四）專心觀看演習。記者張策／攝影

新北市長侯友宜表示，新北防汛已從過去「被動應變」轉型為「主動預警」。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，新北防汛已從過去「被動應變」轉型為「主動預警」。記者張策／攝影

新北市水利局今在新莊塔寮坑抽水站舉行防汛演習。記者張策／攝影
新北市水利局今在新莊塔寮坑抽水站舉行防汛演習。記者張策／攝影

新北市水利局今在新莊塔寮坑抽水站舉行防汛演習。記者張策／攝影
新北市水利局今在新莊塔寮坑抽水站舉行防汛演習。記者張策／攝影

新北市水利局今在新莊塔寮坑抽水站舉行防汛演習。記者張策／攝影
新北市水利局今在新莊塔寮坑抽水站舉行防汛演習。記者張策／攝影

侯友宜 淹水 新北

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