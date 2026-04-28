基泰大直南側民宅139戶公辦都更 北市續推招商

基泰大直案導致周邊民宅受損，北市住都住中心整合南側基地共139戶，並調查公辦都更意願達92.8%，剩10戶未同意，因多數住戶參與意願已凝聚，將持續推動第2次招商。

民國112年9月，台北市中山區大直街的基泰大直建案施工，導致工地坍塌及鄰房傾斜，影響基地東側及南側民宅。

台北市住宅及都市更新中心今天發布新聞資料表示，「大直藏璽」案位於大直街以北等街廓範圍，也就是基泰大直的南側民宅共有139戶，基地面積約1324坪，部分區域屬基泰大直事件發生時緊急預防性撤離地區，後續經住戶意願整合，以公辦都更重建。

北市住都中心表示，此案在114年6月招商無廠商申請，經蒐集業界建議與了解市場變動，重調財務架構，並檢討基地地質條件及施工風險。

住都中心表示，相關內容包含此案考慮鄰地曾因施工塌陷進行灌漿搶救，且鄰近街廓有同時開挖或施工可能性，所以廠商對施工工法與工程安全評估較為謹慎 。

針對財務架構部分，住都中心在去年6月公告共同負擔比率上限為37.06%，此次公告共同負擔比率上限41.89%，實際共同負擔比率依出資人承諾共同負擔比率及審議結果擇優適用。

住都中心表示，經辦理住戶溝通說明，針對都更意願整合，首次公告招商時意願比例為92.08%，此次提升至92.8%（129/139戶），顯示住戶參與意願持續凝聚，將持續推動第2次公告招商作業。

住都中心表示，「大直藏璽」案鄰近台北捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整。此案爭取100%容積獎勵，並已完成耐震能力初評，適用防災型容積獎勵。

此案都更後將預計興建地上16層、地下3層住宅大樓，可帶動民間投資約新台幣50.31億元，創造不動產價值逾120.09億元。5月5日下午2時將於北市住都中心舉辦招商說明會，細節可至官網查詢。