台北「菊元百貨」 升格市定古蹟

台北市菊元百貨建於日治時期一九三○年代，比台南市林百貨更早，是全台首座設有提供民眾搭乘的電梯「流籠」，昨經文資審議，成功申報為直轄市定古蹟。

菊元百貨原被登錄為歷史建築，提送的修復及再利用計畫是否要重新修改？文化局表示，會以原計畫為基礎，朝「原形貌、原工法」方向處理，菊元百貨現有的玻璃帷幕需拆除，「流籠」也要提送修復，再送文資會議續審。

文資委員劉宗德表示，菊元百貨登錄為歷史建築期間，有提送修復及再利用計畫，該計畫立面整修費僅列三百萬元，現已有玻璃帷幕，光取下的工程費就不只這些。樓梯修復僅規畫一至三樓，為何不是全棟也有疑義。

所有權人國泰建設指出，總修復計畫編列三億多元，三百萬元是用於兩層樓修繕防漏水等項目，建物目前租賃中，初步會和承租人訂契約，古蹟修復會經文化局審議確認，採漸進式修復。

負責修復工程的建築師事務所表示，歷史建築提送的修復再利用計畫還沒通過，文資價值提升為古蹟也會依程序處理，「一定會經過審議，尊重委員的審查。」文化局要求必須朝「原形貌、原工法」方向推進。