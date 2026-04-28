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專家：解決現有瓶頸 強化公共運輸

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北淡江大橋即將在五月十二日通車，連接淡水、八里兩地。記者黃義書／攝影
新北淡江大橋即將在五月十二日通車，連接淡水、八里兩地。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川提出「雙北三十分鐘交通網」藍圖，透過淡江大橋、蘆社大橋與民生汐止線等關鍵建設，打通雙北邊界。專家認為，相較提出整體性大範圍願景，當務之急應是盤點與解決現行雙北交通瓶頸，並強化公共運輸建設，民眾會更有感。

消基會交通組召集人李克聰指出，雙北三十分鐘未必符合實際需求，以過去研究經驗，若是以「公共運輸時間」作為衡量標準，雙北民眾能透過捷運、公車，即便通勤時間拉到四十、四十五分鐘抵達目的地，民眾反而會更有感。

他認為，開車存在塞車等不確定性，騎機車更有不安全性，且都不利現行環保觀念，若政策能轉向提升公共運輸效率，不僅提高使用意願，也有助降低交通風險。

李克聰提到，交通工程並非只能透過新建道路解決，若有橋梁興建計畫，也可以結合公共運輸設計，例如納入公車專用道、捷運軌道等，才能提升整體運輸效益。

交通專家、淡江大學退休教授張勝雄說，「三十分鐘交通網」是從單點出發的構想，每個地區產業結構與居住條件差異甚大，不可能每個區域都達成相同標準，民眾居住地受房價等因素影響深。

張勝雄強調，解決交通問題關鍵在於揪出現況瓶頸，而非直接提出大規模路網建設，路網架構涉及跨區域整體規畫，未必所有交通問題都需要透過新建道路或橋梁解決，應優先盤點現有資源與問題所在，包括瓶頸是否集中在特定區域，也考量新北整體財政能力，及既有建設是否已充分利用，更重要是要把雙北交通問題一一釐清。

國民黨 淡江大學 新北

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