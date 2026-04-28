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交通藍圖 李四川提雙北30分鐘通勤網

聯合報／ 記者葉德正邱書昱／連線報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨提出雙北交通藍圖，晚間出席世界華人工商婦女企管協會華藝分會六周年慶。記者葉德正／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨提出雙北交通藍圖，晚間出席世界華人工商婦女企管協會華藝分會六周年慶。記者葉德正／攝影

二○二六選戰加溫，國民黨新北市長參選人李四川昨天談「雙北三十分鐘通勤網」藍圖，他說，工程最大意義不是蓋出更多的路，是讓用路人早一點回到家，當選後將打通雙北邊界，讓交通更便捷。民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示，提升交通環境、強化跨區串連，是她非常重視的任務，會持續爭取中央資源，帶動區域發展。

李四川發布「工程川說」系列影片，昨天主打交通政見，拋出「雙北三十分鐘通勤網」藍圖，李四川向新北市民喊話「年底請讓我回到新北，親手把這張回家的網織起來。」

李四川娓娓道出對雙北交通規畫的願景，他指出，從淡水、八里串連蘆洲、社子島，跨越基隆河抵達輝達落腳的北士科，再延伸至汐止、東湖與大巨蛋，是他擘畫的「雙北三十分鐘通勤網」工程藍圖。

他說，透過淡江大橋、蘆社大橋與民生汐止線等關鍵建設，雙北邊界將被打通，逐步落實雙北三十分鐘通勤網成真。李也強調，雙北共治才能讓兩市建設一一實現。

雙北是共同生活圈，李四川談交通藍圖，要打動廣大通勤族。蘇巧慧說，新北是六都人口最多的城市，提升市民交通環境、強化跨區串連，是她非常重視的首要任務，過去十年她不僅打通從三重到鶯歌的「大漢溪左岸堤外便道」，爭取捷運萬大樹林線、三鶯線、汐東線、環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌，及淡江大橋、淡北道路，並推動林口、五股、汐止、土城四大交流道改善工程，更爭取ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票，為新北通勤族節省荷包。

蘇說，未來她也會持續爭取中央資源，推動新北交通建設，帶動區域發展，讓市民生活更好、更便利。

對於李四川的雙北交通藍圖，台北捷運局表示，民汐線辦理進度在今年二月九日交通部函復審查意見，北捷局正與新北捷運局研商修訂中。

民進黨 國民黨 新北

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國民黨新北市長參選人李四川提出「雙北三十分鐘交通網」藍圖，透過淡江大橋、蘆社大橋與民生汐止線等關鍵建設，打通雙北邊界。專家認為，相較提出整體性大範圍願景，當務之急應是盤點與解決現行雙北交通瓶頸，並強化公共運輸建設，民眾會更有感。

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