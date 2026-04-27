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守住一條河！老圃蔡秀瓊要讓磺溪「成為台北河川治理典範」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
老圃造園工程公司董事長蔡秀瓊（右）投入磺溪改造工程。圖為蔡秀瓊參與士東國小合作計畫系列講座。圖／蔡秀瓊提供
老圃造園工程公司董事長蔡秀瓊（右）投入磺溪改造工程。圖為蔡秀瓊參與士東國小合作計畫系列講座。圖／蔡秀瓊提供

發源自七星山、流經雙北的磺溪，曾是清朝探險家郁永河筆下《採磺日記》的秀麗風光，逾13公里的幹流蘊含著豐富多樣化生態，是鳥類、昆蟲、斑龜及各種自生性植物、景觀綠化植物、原生樹種的天堂。近年由於過度除草清淤，破壞動植物棲息地，引起老圃造園公司董事長蔡秀瓊關注，義無反顧投入這一場「磺溪共好生活環境」的小革命。

畢業自台大園藝所的蔡秀瓊，1980年成立老圃，老圃耕耘景觀設計及工程將近半世紀，團隊承接公、私部門委託案，服務對象遍及國內外，作品從商業空間、旅館、住宅社區、高雄車站等。

蔡秀瓊表示，磺溪原本是自然溪流，考量到防洪，從磺溪橋以南築起堤防，改造成人工排水道，甚至一年除草清淤高達4次，在雨水沿溪滋潤動植物下，原本擁有生態多樣性的溪流，變成光禿禿大水溝；生態消失，原始複層林變成護波堤，鳥類、兩棲類、魚類因為棲地消失而大量減少。

蔡秀瓊為了解決磺溪水文、地形、動植物消長等資料不足的問題，投入人力，展開磺溪生態觀察與記錄；並觀察到社區人溪疏離，因此邀約師大、台大對環境投注關懷的夥伴一起致力地方環境自然教育工作，加入社區走讀與體驗，舉辦磺溪系列講座與工作坊、磺溪行動隊、磺溪走讀解說、磺溪共學讀書會、「磺溪生活流域」社群經營、「你好，我是磺溪」地方策展等；更與學校合作，包括在蘭雅國小、明德國小、奎山國小、文林國小等複製士東國小成功經驗，與校方教案合作，協助未來可獨立執行，此外也與台大水利教授合作磺溪水文分析。

蔡秀瓊表示「磺溪好，天母才會好，台北會更好！」，讓磺溪以更自然的方式，有生命、有詩歌，陪伴天母居民「倚樹聽流泉」度過下個5年、10年、甚至100年，讓磺溪成為台北河川治理的典範，讓市民、政府更了解河川生態與環境的重要性，帶領台北成為與山水共生、共榮的城市。

發源自七星山、流經雙北的磺溪，曾是清朝探險家郁永河筆下《採磺日記》的秀麗風光，逾13公里的幹流蘊含著豐富多樣化生態，是鳥類、昆蟲、斑龜及各種自生性植物、景觀綠化植物、原生樹種的天堂。圖／蔡秀瓊提供
發源自七星山、流經雙北的磺溪，曾是清朝探險家郁永河筆下《採磺日記》的秀麗風光，逾13公里的幹流蘊含著豐富多樣化生態，是鳥類、昆蟲、斑龜及各種自生性植物、景觀綠化植物、原生樹種的天堂。圖／蔡秀瓊提供

台大 郁永河 台北

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