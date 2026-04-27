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立委媒合企業 捐汐止區秀峰高中棒壘球隊獎勵學金

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
立委媒合資源捐助球隊獎勵學金，鼓勵球員全力發揮。圖／觀天下有線電視提供
立委媒合資源捐助球隊獎勵學金，鼓勵球員全力發揮。圖／觀天下有線電視提供

汐止區秀峰高中的棒球隊以及女子壘球隊，一直以來都有不錯的成績，為了鼓勵球員們專心訓練，奪得更好的成績，今(27)日立法委員廖先翔媒合企業資源，捐助球隊獎勵學金，為他們加油打氣。

立法委員廖先翔表示，汐止區體育會就是服務汐止所有從出生到所有長輩的一個全年齡層的體育運動，並且協助他們無論是跟政府爭取經費還是透過民間的捐款來贊助三級運動，今天就是有一些民間的企業朋友，透過體育會給秀峰國、高中的棒球以及壘球隊一些鼓勵，所以說今天代表他們來給球隊一些加菜金，也就是像獎學金的一個概念，希望教練平常在教導的時候，讓球員都能夠全新全心的專注在訓練以及比賽上面，所有的後勤能夠協助的地方，大家一起來協助球隊，讓球員把平常最好的一面表現出來，另外，後續也會安排所有的球員到大巨蛋去看職業棒球的比賽，希望說藉由觀賞高張力高強度的比賽，激發他們繼續努力上進的決心。

秀峰高中校長陳榮德指出，秀峰高中現在所發展的體育項目，有高中棒球隊、國中棒球隊還有女子國、高中的女子壘球隊，這是秀峰高中一直以來傳統非常重要的栽培的體育項目。今天很感謝廖先翔委員，除了平時協助學校硬體設備的改善，這次幫助棒壘球隊的學生，可以開展擴展他們的視野學習的一些經驗，第一個是獎勵學金的支持，還有後續要到大巨蛋去參觀整個職棒的賽事，讓學生在教學相長之下，可以越來越豐富他們的學習經驗。

秀峰高中棒球隊員說，很感謝廖先翔委員、汐止區體育會贊助經費，因為自己真的很喜歡打棒球，一開始本來只是想玩玩而已，漸漸的打出了興趣，自己的目標是希望以後可以旅外，去國外打球。

秀峰高中女子壘球隊員也說，謝謝汐止區體育會一直以來給秀峰體育班資源，讓球隊可以有很多資源進行學習訓練，完成自己的夢想。

運動 棒球 體育 汐止

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