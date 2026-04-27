議員指大巨蛋停車場漏水 北市：查看後要求改善

大巨蛋漏水問題頻傳，台北市議員陳怡君今天表示，停車場天花板有嚴重壁癌，柱旁也有滲水痕，要求北市府鐵腕改善；台北市體育局說，將偕公會查看並要求遠雄改善。

台北市議會下午進行教育部門質詢及答覆，民進黨籍市議員陳怡君質詢時表示，台北大巨蛋漏水問題從未徹底解決，24日至大巨蛋停車場會勘，發現B3停車場天花板已有嚴重壁癌，代表建物滲水已久，且出現大片落漆狀況。

陳怡君說，會勘影片顯示停車場柱子旁有水痕，造成地面積水；美食街往停車場、捷運之處，天花板連接縫不斷滲水，鄰近電梯也恐讓路人容易滑倒，遊客觀感也不佳。

陳怡君提到，大巨蛋因漏水而挨罰，自民國113年11月至今已達新台幣240萬元；且自112年至今年3月，共計45次雨天檢測紀錄，有35次都在漏水，從屋頂、貓道到觀眾席無一倖免。

台北市體育局長游竹萍答詢表示，會盡快找相關公會到現場查看，並請遠雄改善。