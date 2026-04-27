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淡水區滬尾三媽會南巡啟程 首登淡江大橋祈福平安

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
當傳統信仰的鑾轎走上象徵現代工程里程碑的淡江大橋，不僅是文化與建設的完美交會，更乘載了淡水居民對地方平安、百業興旺的深切期盼。圖／紅樹林有線電視提供
當傳統信仰的鑾轎走上象徵現代工程里程碑的淡江大橋，不僅是文化與建設的完美交會，更乘載了淡水居民對地方平安、百業興旺的深切期盼。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區年度宗教盛事「滬尾三媽會」徒步南巡活動於昨日正式啟程，今年的巡安路線創下歷史紀錄，在信眾的虔誠護持下，三媽鑾轎首度登上即將通車的淡江大橋，成為史上第一尊登橋的神明。這不僅展現了傳統信仰的強大凝聚力，更為這座象徵連結與希望的重要建設注入滿滿的祝福與平安。

交通部長陳世凱更親自背起鑾轎，與淡水在地鄉親一同在橋面上徒步前行。陳世凱部長受訪時表示：「非常感謝滬尾三媽特別來到淡江大橋祈福，希望未來整個橋面上大家都能行走平安。這大概是唯一、也是第一位媽祖神尊走上大橋，是極具歷史意義的鏡頭。」他也誠摯祈求媽祖保佑國泰民安、風調雨順。

這場別具意義的「神明登橋」活動，吸引眾多政要與地方仕紳共襄盛舉，包含交通部長陳世凱、立委洪孟楷、市議員蔡錦賢、市議員鄭宇恩等貴賓皆親臨現場見證。秉持媽祖「鍥而不捨」精神，克服萬難促成登橋，此次歷史性交會的背後，有著一段堅持不懈的過程。滬尾三媽會創會長受訪時透露，去年夜巡時向三媽請示今年南巡事宜，三媽便指示要「走橋」。雖然在籌備過程中經歷諸多波折，甚至一度面臨無法成行的困境，但在媽祖「鍥而不捨」的精神感召下，廟方積極尋求各方協助與溝通，最終順利讓這次登橋祈福圓滿成行。

創會長王永祥指出，今天是南巡的首日，踏上淡江大橋為今年的活動揭開了極具意義的序幕。隊伍後續將持續向南行進，預計最後將搭乘高鐵返回，完成此次巡安任務。

此次滬尾三媽會登橋巡安，沿途在地鄉親熱情相迎，場面莊嚴且令人感動。當傳統信仰的鑾轎走上象徵現代工程里程碑的淡江大橋，不僅是文化與建設的完美交會，更乘載了淡水居民對地方平安、百業興旺的深切期盼。

交通部長 淡水 淡江大橋 陳世凱

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