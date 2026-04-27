淡水區沙崙里與油車里淨里行動 百人迎接淡江大橋通車

為迎接淡江大橋即將通車，新北市淡水區沙崙里辦公處舉辦「里內大掃除淨里活動」，由沙崙里與油車里志工及居民共同參與，攜手在淡江大橋周邊河岸展開環境清潔行動。活動吸引上百位民眾熱情響應，場面熱絡，展現社區凝聚力。

沙崙里長彭瑀筑表示，這一次淨里範圍以淡江大橋旁河岸區域為主。由於該處過去為拍攝大橋景觀的熱門地點，吸引大量遊客造訪，雖帶來人潮，也衍生垃圾堆積與環境整潔問題。為在大橋正式通車前打造乾淨、舒適的生活環境，里辦公處特別規劃此次大規模清潔行動，邀集居民共同守護家園。

活動當天，無論是長者、親子家庭或青年志工皆踴躍參與，大家手持掃具、垃圾袋，沿著河岸清理環境，齊心為社區付出一份心力。主辦單位也貼心準備雞排與珍珠奶茶慰勞參與民眾，並加贈環保宣導品，讓參與者在付出之餘也感受到滿滿心意。

彭瑀筑也說明，此次「百人淨里」活動圓滿成功，看到老老少少一同走出家門、為環境努力的畫面，令人相當感動。「今天大家不只是來看淡江大橋，更是一起守護這片土地。地方的美，不只仰賴建設，更需要居民共同珍惜與維護。」

里長也特別感謝所有參與的里民與志工朋友，正因為大家的投入與付出，讓社區環境持續提升，也為未來淡江大橋通車後迎接更多人潮做好準備，展現淡水地區最美的一面。