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在地企業挺教育 觀天下捐經費助瑞芳區瑞亭學子赴日交流

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
觀天下捐助經費，盼學子安心出國交流，培養國際觀與自信心。圖／觀天下有線電視提供
觀天下捐助經費，盼學子安心出國交流，培養國際觀與自信心。圖／觀天下有線電視提供

觀天下有線電視公司身為在地企業，長期深耕地方、關心教育發展，持續以實際行動回饋社會。此次由總經理黃清波帶領團隊，前往瑞芳區瑞亭國小進行經費捐贈，支持學校推動國際教育交流，讓學生得以在五月底前往日本姊妹校進行交流活動，拓展視野、增進文化理解。

觀天下有線電視總經理黃清波表示，教育是培育未來的重要根基，企業有責任為孩子創造更多學習與成長的機會。透過此次贊助，希望能減輕學校與家長負擔，也讓學生安心出國交流，親身體驗不同文化，培養國際觀與自信心，為未來奠定更寬廣的基礎。

瑞亭國小校長柯俊生表示，此次交流機會得來不易，感謝企業慷慨支持，讓孩子們能走出台灣、看見世界。學校也將透過事前課程準備與交流後的分享，深化學生的學習成果，讓國際教育真正落實於日常學習中。

參與交流的學生也表示，對於即將到來的日本行充滿期待，除了能與姊妹校學生互動交流，也希望能體驗當地文化與生活，這不僅是一次難得的學習機會，更將成為成長過程中珍貴的回憶。

瑞芳 日本 學校

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