北、桃都有獨缺新北 議員陳偉杰籲新北市補助RSV疫苗

呼吸道融合病毒（RSV）疫苗價格昂貴，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢指出，近期社群網路上引發熱議，不少新北孕婦考慮為了施打「呼吸道融合病毒（RSV）疫苗」將戶籍遷往台北或桃園，呼籲新北市府應比照鄰近縣市給予補助，避免新北市民淪為二等公民。

陳偉杰表示，台北市將自今年7月起補助中低收入孕婦接種RSV疫苗，而桃園市動作更早，全面補貼設籍孕婦最高超過7000元，同樣身處大台北生活圈，新北孕媽咪卻面臨不同待遇，甚至出現想遷戶籍打針的討論，新北市的補助政策顯然不及格 。

陳偉杰強調，隨著財劃法修正後財源增加，市府不應再以預算不足為由搪塞，應落實支持生育家庭。他要求衛生局在一個月內提交新北市孕婦呼吸道融合病毒防疫補助可行性評估報告，並評估比照桃園模式給予補助，減輕孕婦負擔 。

衛生局長陳潤秋表示，RSV疫苗在去年已列入專家會議中研議，專家針對不同補助對象略有出入，會將RSV疫苗列入研擬範圍。

陳偉杰另指出，市府雖將長照交通車輛提升至280輛，但基層市民仍普遍反映看得到、叫不到，部分業者為衝業績採取先搶單、後棄單惡劣行徑，若發現路程不划算便臨時取消，導致長輩無車可搭 ，針對這些惡意駕駛，透過數據即時抓取並據此「停權」甚至「淘汰」 。