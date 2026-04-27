快訊

台積電二奈米洩密案 「未盡監督之責」遭重罰1.5億元…TEL台灣回應了

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

北、桃都有獨缺新北 議員陳偉杰籲新北市補助RSV疫苗

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳偉杰。本報資料照片、圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰。本報資料照片、圖／陳偉杰提供

呼吸道融合病毒（RSV）疫苗價格昂貴，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢指出，近期社群網路上引發熱議，不少新北孕婦考慮為了施打「呼吸道融合病毒（RSV）疫苗」將戶籍遷往台北桃園，呼籲新北市府應比照鄰近縣市給予補助，避免新北市民淪為二等公民。

陳偉杰表示，台北市將自今年7月起補助中低收入孕婦接種RSV疫苗，而桃園市動作更早，全面補貼設籍孕婦最高超過7000元，同樣身處大台北生活圈，新北孕媽咪卻面臨不同待遇，甚至出現想遷戶籍打針的討論，新北市的補助政策顯然不及格 。

陳偉杰強調，隨著財劃法修正後財源增加，市府不應再以預算不足為由搪塞，應落實支持生育家庭。他要求衛生局在一個月內提交新北市孕婦呼吸道融合病毒防疫補助可行性評估報告，並評估比照桃園模式給予補助，減輕孕婦負擔 。

衛生局長陳潤秋表示，RSV疫苗在去年已列入專家會議中研議，專家針對不同補助對象略有出入，會將RSV疫苗列入研擬範圍。

陳偉杰另指出，市府雖將長照交通車輛提升至280輛，但基層市民仍普遍反映看得到、叫不到，部分業者為衝業績採取先搶單、後棄單惡劣行徑，若發現路程不划算便臨時取消，導致長輩無車可搭 ，針對這些惡意駕駛，透過數據即時抓取並據此「停權」甚至「淘汰」 。

疫苗 新北 孕婦 衛生局 桃園 台北 陳偉杰

延伸閱讀

新北GSK流感疫苗變色調查報告出爐 藥廠研判屬單一異常個案

花蓮預算卡關逾半年 縣府控議會違法 喊話中央1個月內裁決

減少勞工照顧離職 台中議員促補助企業有薪長照假

台中營養午餐、鮮奶免費政策 議員批做半套、丟包私校生

相關新聞

六都唯一子女未納優先公托 現役軍人嘆：北市軍人貢獻比別人少？

台北市長蔣萬安推動「校校有公托」，將新增16據點、620個名額，不過民眾黨議員陳宥丞接獲陳情，目前全台六都，台北市是唯一沒有將現役軍人納入公托優先入學順序的縣市，議員要求兩周內提出補救，質疑「如果全台各都都做得到，難道北市的軍人貢獻比別人少？」

回收塑膠袋變身大型飛行裝置 800新北市民共創「太陽能飛行博物館」

昨日是新北美術館開館一周年慶，一件集結800名民眾創意、回收塑膠袋拼貼而成的大型裝置作品「太陽能飛行博物館」在當天進行升空實驗行動。新北美術館表示，此一行動結合藝術創作、環境思考與公眾參與，邀請市民共同完成一件以太陽能驅動的飛行裝置，透過集體創作回應當代永續議題。，亦是國際展覽「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」的重要延伸計畫。

台北「菊元百貨」列古蹟 提修復再利用 重回1930年代

興建於日治1930年代的台北市菊元百貨，今經過文資審議，成功申報為直轄市定古蹟。不過，文資委員提到原先歷史建築身份所提送的修復及再利用計畫，是否要重新修改等。文化局表示，以提送的該計畫為基礎，以古蹟方式再利用恢復，後續送文資續審。

申報成功！台北中正區「菊元百貨」升古蹟 看齊台南林百貨

台北市中正區菊元百貨，是日治1930年代所建，不僅比台南市林百貨早些，更是全台首座設有提供民眾搭乘的電梯「流籠」。雖然在2017年5月登錄為歷史建築，但文資團體仍盼升格到古蹟，雖然在2024年12月提報不具有古蹟，但近期提出新事證，並於今天再送文資審議，經委員投票，確定登錄為直轄市定古蹟。

新北市美術館延續開館周年熱潮「世界民藝俱樂部」 5/9-5/10接力登場

新北市美術館開館周年，邀民眾共度藝術周末，館方預告，迎接三鶯線即將通車，文化局攜手新美館、陶博館於4月至6月規畫「藝向新北-永續共融」系列活動。本月25日、26日新美館戶外園區周年活動外，接著5月有新北多元文化節，今年以「世界民藝俱樂部」為主題，5月9日、10日於新北市美術館戶外園區登場，透過展演、市集、手作、講座與走讀等多元形式，帶領民眾從生活工藝、歌謠、舞步與故事中，感受多元文化融入日常魅力。

淡江大橋通車倒數！5米巨型氣球領軍、30組在地團體齊聚

北台灣備受矚目的重大交通建設「淡江大橋」通車進入倒數時刻！為迎接這座新地標誕生，新北市客家事務局攜手交通部公路局合辦藝術季重頭戲「在一起，走上橋！大遊行」。超過30組在地藝文團隊匯集在壯闊的主橋面上，是融合國際級藝術表演、巨型氣球裝置與在地族群色彩的文化慶典，展現新北豐沛的生命力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。