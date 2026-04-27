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新北這三處機車格 5月起收費管理

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

為了紓解機車族轉乘大眾運輸停車需求，並整頓廢棄車輛久停占用情形，新北市交通局宣布，自5月4日起，將機場捷運泰山貴和站、捷運景安站，以及汐科火車站周邊路段共計659格路邊機車格納入收費管理。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，為紓解廣大機車族的停車需求，交通局自113年8月起，已陸續將全市27處大眾運輸場站、商圈及觀光景點等周邊路段的機車格採收費管理，不只有效提升停車格周轉，減少車輛久停占用行為，更明顯改善停車秩序。

交通局指出，5月4日起將新增機場捷運泰山貴和站、捷運景安站及汐科火車站周邊路段的機車格納入收費管理，收費時段為週一至週五9時至17時，採按日計次收費，一次20元，隔日另計。

本次新增路邊機車格收費路段如下：

(一)泰山區貴陽街(新北大道6段至明志路3段)。

(二)泰山區明志路3段(明志路3段352巷至432巷)。

(三)中和區景平路單號側(景安路至景平路241巷)

(四)中和區景安路(景平路至安和路)。

(五)汐止區大同路2段(大同路1段515巷至大同路2段184巷)。

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機場捷運 新北 機車

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