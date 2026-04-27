聽新聞
0:00 / 0:00
新北這三處機車格 5月起收費管理
為了紓解機車族轉乘大眾運輸停車需求，並整頓廢棄車輛久停占用情形，新北市交通局宣布，自5月4日起，將機場捷運泰山貴和站、捷運景安站，以及汐科火車站周邊路段共計659格路邊機車格納入收費管理。
交通局停車營運科科長王昶閔表示，為紓解廣大機車族的停車需求，交通局自113年8月起，已陸續將全市27處大眾運輸場站、商圈及觀光景點等周邊路段的機車格採收費管理，不只有效提升停車格周轉，減少車輛久停占用行為，更明顯改善停車秩序。
交通局指出，5月4日起將新增機場捷運泰山貴和站、捷運景安站及汐科火車站周邊路段的機車格納入收費管理，收費時段為週一至週五9時至17時，採按日計次收費，一次20元，隔日另計。
本次新增路邊機車格收費路段如下：
(一)泰山區貴陽街(新北大道6段至明志路3段)。
(二)泰山區明志路3段(明志路3段352巷至432巷)。
(三)中和區景平路單號側(景安路至景平路241巷)
(四)中和區景安路(景平路至安和路)。
(五)汐止區大同路2段(大同路1段515巷至大同路2段184巷)。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。