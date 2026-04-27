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新北詩歌節香頌詩歌沙龍 五股古厝迎母親節法式浪漫
迎接母親節，新北市立圖書館將於5月2日新北詩歌節在五股守讓堂推出「香頌詩歌沙龍」，結合音樂與詩歌，邀請民眾攜家人走入百年古厝，在法國香頌與詩意氛圍中度過別具風格的節日體驗。
新北市立圖書館表示，今年詩歌節以「寫詩給母親」為主題，透過法國音樂與詩歌的結合，營造溫馨浪漫的節日氣氛。5月2日登場的「香頌詩歌沙龍」，邀請法國男高音Nicolas Drouet與手風琴音樂家蔡偉靖同台演出，以細膩動人的旋律詮釋香頌魅力，帶領民眾感受音樂與詩歌交織的藝術氛圍。
現場也規畫法式風情市集，設置六大主題DIY體驗，包括製作法式可麗餅的「巴黎甜點小廚房」、以「小王子」為靈感創作星球燈的「小王子的星球工坊」、乾燥花拼貼的「巴黎花藝小畫室」，以及香氛手作、艾菲爾鐵塔主題創作與法國文化交流等活動，從飲食、手作到文化分享，打造多元的法式生活場景。另有「2025臺灣詩選」入選詩人現場朗讀詩作，結合香頌音樂，呈現詩與樂的對話。
新北市立圖書館長吳佳珊表示，法國香頌以詩意歌詞與旋律聞名，與詩歌同樣是傳遞情感的重要形式，盼透過音樂與文字交織，讓民眾在母親節前夕留下溫馨回憶。除5月2日活動外，自5月9日起連續四個周末也將推出「法國音樂與詩歌」文化沙龍，延續活動熱度，帶領民眾感受法國文化的優雅與浪漫。
館方指出，「香頌詩歌沙龍」及法式生活市集即日起開放免費報名，邀請民眾一同參與，透過詩歌與音樂傳遞對母親的情感。
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