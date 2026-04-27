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六都唯一子女未納優先公托 現役軍人嘆：北市軍人貢獻比別人少？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市教育局長湯志民今天下午赴北市議會教育部門質詢。記者林麗玉／攝影
北市教育局長湯志民今天下午赴北市議會教育部門質詢。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安推動「校校有公托」，將新增16據點、620個名額，不過民眾黨議員陳宥丞接獲陳情，目前全台六都，台北市是唯一沒有將現役軍人納入公托優先入學順序的縣市，議員要求兩周內提出補救，質疑「如果全台各都都做得到，難道北市的軍人貢獻比別人少？」

北市教育局長湯志民表示，因為台北市公托的簡章是去年十一月就討論，中央是在十二月才來公文，會在116年度納入。

「如果全台各都都做得到，難道台北市的軍人貢獻，比別人少？」一名現役軍人爸爸向議員陳宥丞陳情，表示全台五都都已經將現役軍人的子女，納入公托優先入學順序，但當他接獲陳情，現役軍人新手爸媽竟是這樣的心情，令人相當心痛。

陳宥丞說，之所以現役軍人子女需要優先排序公托，因其職業有突發性值班、還有跨區輪調的特殊工作性質，其實教育部去年2025年就建議地方應納入優先入學，但北市卻至今未納入，他具體建議教育局，應參照非營利幼兒園的招收辦法，在不影響既有弱勢，現役軍人應該比照辦理。

陳也提到，因國安與個資法緣故，儘管北市府很難掌握軍人戶籍，但目前在北市的國防單位包括大直總部、空軍司令部、內湖三總松山分院等，軍職家庭在北市密度最高，國防相關教保中心僧多粥少，尤其目前包括新北、桃園、台中、台南、高雄市等，都已在今年陸續將現役居人子女納入公立幼兒園優先順序，台北市做得慢是事實，「欠人家一個道歉？」應該要快亡羊補牢。

湯志民坦言，因為現在排公托的優先順序職業別相當多，還有警消等，台北市的公托量相當搶手，允諾會在兩周內提出補救方案，真的不行，具體承諾116年度一定要納入。

蔣萬安 軍人 教育部 北市府 陳宥丞

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