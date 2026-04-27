全台首間百貨「菊元」 升格為直轄市定古蹟

台北市文資會議今天審查「菊元百貨店」文化資產價值案，其為早於台南林百貨開幕的全台首間百貨，經提報單位補充有、無形價值新事證後，委員綜整通過自歷建升格為直轄市定古蹟。

台北市衡陽路、博愛路交匯口的玻璃帷幕建物，前身為「菊元百貨店」，開幕於1932年，且開幕日早於已受觀光客矚目的台南林百貨，為全台首間百貨，深受文資保存界關注，106年5月15日公告為台北市歷史建築。

文資會議資料顯示，財團法人台北市古蹟及歷史建築保存基金會並於113年底提報古蹟，期間歷經專案小組2次會勘，皆籲提供新事證，以釐清此棟建物尚存的原結構、建物現有保存情形及其建物是否符合「古蹟指定及廢止審查辦法」第2條的指定基準。

之後文化局除請所有權人國泰建設提送建物修復及再利用計畫、修正版進行審查，並另案請提報單位依據審查意見再次提審計畫，台北市古蹟及歷史建築保存基金會於115年2月6日檢送，之後進行第3次會勘並送審。

審查委員建議具古蹟價值包含為百貨業首創者，對產業發展、消費型態都具跨時代意義，是當年全台最重要商業街地標，迄今與台北市生活史密切關聯，且設有全台首座民眾使用的公共電梯（流籠），曾是當時最高建築之一（6層），以及二戰期間曾作為通訊站、軍事哨點用途。

再者，營造技術具備代表性，此建物為1923年關東大地震後，與美國帝國大廈同樣以耐震core in core 系統作為結構系統，為1930年代耐震結構系統的代表作，也是此年代高層建築鋼筋混凝土造的代表作品。

今天會議上呈現的有形價值新事證包含地坪、樓梯、廁所、電梯、梁柱等「遺構」；以及無形價值包含商業發展、都市脈絡、國防區位、生活記憶等四大項。獲審查委員綜整後同意指定為直轄市定古蹟。

出席發言的榮町商圈暨城內社區發展協會理事長洪明通說，附近已有古蹟群，菊元百貨又比台南林百貨更早開幕，盼指定為市定古蹟，於百週年的2032年完成修復啟用，一定會非常吸引人，可為當地商圈帶來商機。

代表菊元百貨創辦人重田榮治後代發言者說，指定為古蹟並修復再利用，是台日友好的象徵，讓更多人知道豐厚的歷史故事；且竹東一名老先生告知，當年在全班考前2名，獲老師帶領首次到菊元百貨、首次搭電梯，前一晚家人還慎重為他準備西裝、皮鞋，可見菊元百貨對那個時代的人來說，不是單純商業建築，深具台北史的象徵意義。