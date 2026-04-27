台北「菊元百貨」列古蹟 提修復再利用 重回1930年代

興建於日治1930年代的台北市菊元百貨，今經過文資審議，成功申報為直轄市定古蹟。不過，文資委員提到原先歷史建築身份所提送的修復及再利用計畫，是否要重新修改等。文化局表示，以提送的該計畫為基礎，以古蹟方式再利用恢復，後續送文資續審。

文資委員劉宗德問到，菊元百貨在歷史建築期間，有提送修復及再利用計畫，目前仍在審議案中，他對於計畫內容就認為，目前立面的整修費用只有300萬元，但現在已有玻璃帷幕，光是拿下來的工程費就不只這些。同時，樓梯的恢復，計畫僅一到三樓，為什麼不是全棟都要恢復？

劉宗德說，提升為古蹟之後，上述以歷史建築提送的修復及再利用計畫是否還是維持原樣？

負責的國泰建設表示，總計畫編列是3億多元，300萬元是目前兩層樓仍在租賃，會有做防漏水修繕，所以初步會和承租人訂契約，「古蹟修復會再經過文化局審議，並採漸進式。」

建築師事務所表示，由於歷史建築提送的修復及再利用計畫還沒有通過核定，是古蹟的話就會依照程序，可能是暫停歷建的修復計畫，再以古蹟方式修復及再利用。「一定會經過審查，尊重委員的審查。」

文化資產科長林舒華說明，不管是古蹟、歷史建築的修復及再利用計畫，相關的章節有些都一樣，只是在古蹟或後續再利用，以及這次菊元百貨也有擴大範圍，因此只要再做些調整後再送案。

至於送案期限部分？林舒華說明，法規沒有要求期限，不過，國泰建設在歷史調查研究的基礎上，針對古蹟部分會將相關古蹟規畫再續審。古蹟修復利用原則是原形貌、原工法，就是必須朝這方向處理，所以菊元百貨現有的玻璃帷幕需要拆除，甚至是以前的流籠，都要提送修復由委員審核。