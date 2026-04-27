申報成功！台北中正區「菊元百貨」升古蹟 看齊台南林百貨

台北市中正區菊元百貨，是日治1930年代所建，不僅比台南市林百貨早些，更是全台首座設有提供民眾搭乘的電梯「流籠」。雖然在2017年5月登錄為歷史建築，但文資團體仍盼升格到古蹟，雖然在2024年12月提報不具有古蹟，但近期提出新事證，並於今天再送文資審議，經委員投票，確定登錄為直轄市定古蹟。

提報單位、台北市古蹟及歷史建築保存基金會提出新事證，包含「有形文化資產」的建築在1930年代始建時的結構體，在地坪、樓梯、廁所、電梯、梁柱、板牆等「遺構」，雖然建築多次增改建，但原結構尚存，未來仍有恢復原貌的可能。

特別是當時日治時期，這棟高6層的百貨建築，內建台灣首座提供民眾使用公共電梯「流籠」，更與總督府對看，具有時代意義及稀少性。

「無形文化資產」部分，包括商業發展、都市脈絡、國防區位、生活記憶等四大項，理解為古蹟指定基準中的具「高度歷史」及「稀少性」價值。

今天的文資審議會中，不少文資團體、代表方出席。代表菊元百貨創辦人重田榮治後代的方說，在審議過程中，將這段歷史更顯豐厚，可見重田榮治希望能將百貨邁向近代化目標，設立複合式商店、「流籠」及服務人員等，其孫更回憶當時9歲來到菊元百貨，吃過的蛋糕、布丁都仍是重要回憶。

代表方也說，採訪一位竹東的老先生，他回憶第一次到菊元百貨是因為中學時，考到全班第二名，老師犒賞大家邀請到台北菊元百貨，出發前晚家人還準備西裝、皮鞋，可見對當時的人來說，不只是商業建築，也具有重要意義。重田家族很感謝委員及相關單位對房子建物的付出和關心，相信未來這棟建築會是台灣、日本重要友好象徵。

日本作家栖來光也以錄製影片，出生於日本山口縣的重田榮治，其地緣關係與台灣有著深厚關係，而所建的菊元百貨更是台灣第一間百貨公司，登錄為古蹟也能見證台日間的歷史文化。

文資委員劉宗德提出相關建議後，經過投票，由台北市副市長、召集人林奕華宣讀，出席委員17人，11人同意、6人不同意，指定「菊元百貨店」為直轄市定古蹟。

光復後的菊元百貨。圖／台北市立文獻館