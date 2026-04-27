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淡江大橋通車倒數！5米巨型氣球領軍、30組在地團體齊聚

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北市副市長劉和然與客家表演團隊合影。圖／新北市客家局提供
新北市副市長劉和然與客家表演團隊合影。圖／新北市客家局提供

北台灣備受矚目的重大交通建設「淡江大橋」通車進入倒數時刻！為迎接這座新地標誕生，新北市客家事務局攜手交通部公路局合辦藝術季重頭戲「在一起，走上橋！大遊行」。超過30組在地藝文團隊匯集在壯闊的主橋面上，是融合國際級藝術表演、巨型氣球裝置與在地族群色彩的文化慶典，展現新北豐沛的生命力。

26日下午的遊行以「在一起，一切皆可能」為核心理念，視覺亮點為高達5米的幸福小鹿造型氣球，以及「淡海輕軌」空飄氣球，幸福小鹿大巨型裝置將帶領千人隊伍往於淡江大橋方向前進。遊行陣容由擅長強烈肢體與世界音樂節奏的「身聲跨劇場」領軍開場，並結合「創造焦點」馬戲團的動感肢體，為大橋注入滿滿活力。終點舞台由揚名國際的新北在地舞團「HRC Dance Studio」擔任壓軸，這群頂尖舞者將以精湛街舞點亮大橋能量，將氣氛推向最高峰。

新北市副市長劉和然也到場同樂，與市民一同見證歷史。劉和然說，淡江大橋不僅是串連淡水與八里的重要交通動脈，市府團隊與交通部公路局攜手合作，讓市民在大橋通車前踩街登橋，能親身感受這座世界級地標的壯麗，讓全世界看見淡江大橋，看見新北的熱情。

為展現新北深厚的在地情感，淡水、八里地區民間團體紛紛響應，共同組成強大陣容。參與團隊包括百年傳承的淡水「南北軒」、新北市各區客家協會、淡水與八里地區的中小學藝文社團、原住民藝文團隊以及新住民多元文化團隊，透過千人踩街方式一起寫下歷史。活動現場同步設置「淡江大橋百寶箱」有獎徵答，並規畫超過30組在地產業、胖卡美食與輕食攤位，讓市民在登橋之餘，也能享受豐富的美食饗宴。

新北市副市長劉和然、新北市客家局長劉冠吟與騎警隊合影。圖／新北市客家局提供
新北市副市長劉和然、新北市客家局長劉冠吟與騎警隊合影。圖／新北市客家局提供

新北市副市長劉和然與發桐醬、平安虎、新北小客合影。圖／新北市客家局提供
新北市副市長劉和然與發桐醬、平安虎、新北小客合影。圖／新北市客家局提供

新北市副市長劉和然熱情地與小朋友互動。圖／新北市客家局提供
新北市副市長劉和然熱情地與小朋友互動。圖／新北市客家局提供

幸福小鹿帶領大家出發，啟動踩街遊行。圖／新北市客家局提供
幸福小鹿帶領大家出發，啟動踩街遊行。圖／新北市客家局提供

北市 新北 客家

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