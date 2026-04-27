北市松南營區規畫AI產業園區 民代：應與中央討論願景

北市民生社區周邊的松南營區正規畫打造「ＡＩ產業園區」，市府委託顧問公司做可行性評估。議員指若要打造新創產業園區，應和中央討論願景，避免一個園區「不同調」，在地也呼籲保留原社福規畫。產發局表示，已成立專案小組討論，會審慎評估。

議員詹為元表示，松南營區連接南港、北士科，近松山機場交通便利，北市需要一個園區提供給資訊流動迅速的新創產業，該基地一開始規畫長照，他不反對市府更改計畫，但仍應保留長照空間，甚至將ＡＩ或新創應用，與長輩照護相結合。

產發局長陳俊安表示，市府已成立評估小組討論，希望不單只是設定地上權出租，而是賦予產業發展責任。至於是否保留社福使用，會再跟小組審慎評估。

另，位於南松山再生計畫內的「南松市場」，詹為元說，市府應確保攤商權益，加快更新速度。都發局說，該塊地先前定位是商場、旅館、運動中心、社福等都可進駐。市場處長黃宏光說，近期會再盤點地方公共服務需求。