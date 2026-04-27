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地方促留住遊客 發揮三鶯線效益

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
三鶯線今天初勘，現場模擬與檢查。圖／新北市捷運局提供
三鶯線今天初勘，現場模擬與檢查。圖／新北市捷運局提供

三鶯線驅動房市增值、觀光升級與捷運站點開發，被視為平衡溪南、溪北的「三鶯文創整合計畫」也可望加速。民代說，三峽、鶯歌發展偏重「活動導向」，缺乏長期留客誘因與整體規畫，夜經濟、交通轉乘接駁待強化。

三鶯線是唯一可到達二處老街的捷運，被視為翻轉老街的活水，可串連陶瓷博物館、新北美術館、鶯歌火車站、陶瓷老街等核心地帶，打造特色旅遊路徑。

新北市美術館近日連兩天在戶外園區辦周年慶，煙火、無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典。市長侯友宜說，市府以打造「全民美術館」為目標，三鶯線即將通車，城市動線與文化生活將更緊密連結。

議員呂家愷觀察，三峽、鶯歌夜經濟缺乏配套與規畫，可鼓勵老街店家延長營業時間等作法，否則人來了卻沒有消費，效益打折扣。

議員蘇泓欽直言，目前最大問題是「來了就走」，三峽、鶯歌現階段仍停留在一日遊型態，遊客不會選擇住宿，導致觀光消費難以擴大，關鍵在拉長旅遊動線，讓遊客「一天玩不完」。建議透過捷運結合接駁與觀光巴士，串起市區與周邊景點，讓遊客從市區延伸至自然場域，打造完整旅遊體驗。

新北經發局指出，配合三鶯捷運線通車，市府設立跨機關平台，透過周邊建設及局處整合發展區域經濟。三峽老街未來將結合即將完工的長福橋，利用光環境營造夜間遊玩性，增加旅客留停時間；鶯歌老街則是透過議題活動引導店家轉型，透過活動規畫引入餐飲等不同業別，增加老街業種豐富性也吸引停留。

老街 侯友宜 捷運

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