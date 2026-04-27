三鶯線初勘過關 新北拚5月履勘 年中通車

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北捷運三鶯線昨初勘，順利過關。圖／新北市捷運局提供
新北捷運三鶯線昨初勘，順利過關。圖／新北市捷運局提供

新北捷運三鶯線邁向通車最後一哩路，昨初勘過關，十六位專家學者檢視土建、機電、營運等面向，提出五項履勘前需改善事項，十七項一般注意改善事項，與十三項後續建議改善事項。新北捷運局與新北捷運公司將立即調整缺失，五月初報交通部履勘，拚年中通車。

五項履勘前需改善包含「電纜線溝槽蓋版未放置妥善」、「緊急停車按鈕警語設置」、「月台端牆縫隙過大」、「部分電線垂落」與「訊號和行控中心連動要全面檢視」。其餘還有指標系統調整、風門測試開關標示清楚以免誤觸、消防水管應標示流向、廁所蹲坐式馬桶標示及垃圾桶服務性設施設置檢討、票務ＴＰＡＳＳ與公車轉乘等功能盡速完成等。

新北交通局長鍾鳴時說，市長侯友宜指示三鶯線要在確保安全無虞下推進，初勘作業由交通局成立委員會，邀集十六位學者專家擔任初勘委員，分土建、機電及營運三組嚴格審查，交通部派員全程指導。

初勘審查方式多元，涵蓋簡報詢答、文件審閱、現場設備檢視及模擬演練，緊急狀況演練重點包含於ＬＢ○八鶯歌車站至ＬＢ○九陶瓷老街站間，列車發生火災且失去動力模擬情境，須進行人員疏散、列車拖救。

新北捷運局長李政安說，總結會議共提出五項「履勘前須改善事項」、十七項「一般注意改善事項」，及十三項「後續建議改善事項」，依初勘委員意見盡速改善，五月初報請交通部辦理履勘，履勘通過並取得營運許可就能通車。

三鶯線長十四點二九公里，設十二座車站，串連土城、三峽與鶯歌，起點頂埔站與板南線無縫轉乘，終點鶯桃福德站，通車後三鶯地區往返北市通勤時間約縮短二十分鐘。

通車前，市府強化各車站周邊交通配套，包括公車路線、YouBike站點、自行車停放、臨停接送區、計程車招呼站及行人轉乘動線等。

新北捷運三鶯線昨初勘，順利過關，圖為初勘委員檢視營運設施。圖／新北市捷運局提供
新北捷運三鶯線昨初勘，順利過關，圖為初勘委員檢視營運設施。圖／新北市捷運局提供

三鶯線 交通部

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